L'oscura storia della (mai partita) Super Lega diventa una docuserie

Era l'aprile del 2021 quando il mondo del calcio fu sconvolto da una notizia, rilanciata inizialmente dal New York Times: 12 club europei, tra cui Juventus, Milan e Inter, stavano creando una competizione alternativa a quelle della UEFA, denominata Super League, o Super Lega in italiano. Ecco, se avete sempre voluto saperne qualcosa di più sappiate che a breve uscirà su Apple TV+ una docuserie dedicata a quella vicenda. La nuova serie di documentari a tema sportivo si intitola Super League: The War for Football, di seguito tutte le informazioni e il trailer.

Quando esce la docuserie

Come annunciato ufficialmente, la docuserie sulla Super Lega uscirà in streaming su Apple TV+ il giorno venerdì 13 gennaio.

Di cosa parla la serie sulla Super Lega

La docuserie in quattro parti documenta come il passato, il presente e il futuro del calcio europeo si scontrino nel momento in cui emergono i piani per la creazione di una lega separata, lasciando che i leader più potenti del movimento calcistico difendano o stravolgano le tradizioni di questo sport.

Attraverso interviste senza precedenti ai presidenti dei campionati, ai proprietari dei club e agli ideatori della Super League europea, la docuserie racconta agli appassionati di calcio la storia ancora inedita di come e perché è stata concepita questa idea di lega separata e dei piani che sono stati elaborati per renderla possibile.

Super League: The War for Football è diretta dal regista vincitore di un Emmy Jeff Zimbalist (The Two Escobars, The Line, La generazione del surf - Momentum Generation), che è anche produttore esecutivo per conto della All Rise Films News & Documentary, insieme al vincitore di un Emmy Connor Schell attraverso la Words + Pictures (The Last Dance, 30 for 30 e il vincitore di un Oscar O.J. Made in America).

Il trailer ufficiale

E ora diamo uno sguardo al trailer di questa docuserie.