Le nuove Superchicche si mostrano per la prima volta. Ecco i loro volti e le prime differenze con il cartone

Sono partite le riprese delle Superchicche, il nuovo live-action della CW che vedrà come protagoniste le amatisse eroine del cartone animato degli anni '90 di Hannah Barbera. È così che Blossom, Bubbles e Buttercup, create in laboratorio dal professor Utonium, prenderanno vita assumendo i volti di Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault per combattere i malvagi e salvare Townsville. Le prime immagini dal set del live-action sono state diffuse dalla rivista americana TMZ che ha catturato alcuni momenti delle riprese dell'episodio pilota della serie dove possiamo vedere le attrici nei coloratissimi panni di Lolly, Dolly e Molly (così come vengono chiamate in Italia).

'Powerpuff Girls' Stars Shooting New Live-Action Show, Blossom Goes Flying https://t.co/2bSv35gilf — TMZ (@TMZ) April 7, 2021

Polemiche tra i fan: abiti "amatoriali" e troppe differenze con l'originale

È proprio l'aspetto estetico, però, ad aver creato un dibattito tra i fan del cartone che non hanno esitato a lanciare qualche polemica nei confronti del live-action. Alla vista delle prime immagini, gli appassionati dello show del 1998, hanno commentato in modo negativo i costumi delle protagoniste ritenendoli "amatoriali" e poco studiati e allo stesso tempo sono state trovate incongruenze tra i colori dei capelli dei personaggi storici e delle nuove eroine come ad esempio quelli di Blossom, non ritenuti rossi come l'originale e anche le acconciature poco affini alle Superchicche di Hannah Barbera.

Superchicche live-action: nuove aggiunte nel cast

Oltre alle tre attrici protagoniste, sono stati rivelati i nomi anche degli altri interpreti del cast. Tra questi spicca il nome dell'eccentrico genio della scienza, il Professori Drake, che sarà interpretato da Donald Faison, conosciutissimo per il suo storico ruolo in Scrubs. Anche questa scelta, però, ha fatto scalpore tra i fan della serie in quanto è stato scelto un attore di origine afroamericana per interpretare un personaggio che nel disegno del cartone non lo era. (La stessa cosa è accaduta per la scelta di Yana Perrault, anche lei, attrice di colore scelta per essere il volto della superchicca verde, Molly). Tra gli altri nomi del cast troviamo quello di Nicholas Podany nei panni del cattivo Joseph “Jojo” Mondel Jr, figlio di Mojo Jojo, cioè il cattivo del cartone animato che, nel live- action, sarà un nerd insicuro e bramoso di potere, ossessionato proprio dal trio delle Superchicche.

I protagonisti del live-action e le differenze con il cartone

La serie sulle Superchicche avrà una trama che parte da un salto temporale che ci trasporterà nell'età adulta delle tre protagoniste. Le eroine, infatti, saranno cresciute e trasformate in giovani donne: da un lato c'è Lolly che da bambina perfezionista diventerà una donna ansiosa e tendente al solitario, dall'altro c'è Dolly, un ex bambina dolce e adulta dura e brillante e, infine, c'è Molly, nata come ribelle e tramutata in ragazza sensibile. Anche il professor Drake assumerà una nuova versione di se stesso alle prese con una crisi di mezza età e pronto a riavvicinarsi alle sue figlie, ormai adulte, a ogni costo. Per quanto riguarda il cattivo Jojo Mondel Jr viene descritto come un nerd che farebbe di tutto per arrivare al potere lottando costantemente tra un sentimento di rabbia e uno di compassione.