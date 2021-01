Superman & Lois, la serie che trasforma Clark Kent in un padre di famiglia

Cresce l'attesa per la data di debutto dello show in arrivo il 23 febbraio 2021 negli Stati Uniti. Tyler Hoechlin nei panni di un inedito Uomo d'acciaio dovrà badare ai figli e salvare il mondo

Supereroi alle prese con super problemi di tutti i giorni: manca sempre meno all'uscita di "Superman & Lois", la nuova serie dedicata ad uno dei più celebri personaggi DC Comics e alla sua dolce metà. Nelle prime puntate che andranno in onda dal 23 febbraio negli Stati Uniti, Clark Kent e Lois Lane hanno due figli e vivono una dimensione nuova e poco esplorata di genitori alle prese con figli dotati a loro volta di superpoteri. La serie, al momento, non ha ancora una distribuzione italiana.

Nel primo trailer Clark Kent è il papà di due figli adolescenti ed è tornato a vivere a Smallville, sua città d'origine. Avere una famiglia renderà l'Uomo d'acciaio più vulnerabile nei confronti dei suoi nemici. Nel cast della serie anche Dylan Walsh nei panni del generale Lane, Emmanuelle Chriqui alias Lana Lang e Eril Valdez che presterà il volto a Kyle Cushing. “Superman & Lois” farà parte dell’universo narrativo denominato Arrowverse: nei panni del supereroe c'è Tyler Hoeclin, che riprenderà il suo ruolo in “Supergirl”. Nelle scorse settimane era stato lo stesso attore, sui social, a svelare il nuovo costume di Superman. «Penso che questo nuovo costume sia particolarmente in linea e rappresentativo della serie - ha spiegato ai fan Tyler Hoeclin - un costume che è unico e diverso rispetto ai precedenti così come la storia di Clark/Superman che andiamo a raccontare in un momento specifico della sua vita, è unica e diversa dalle altre che hanno sempre caratterizzato il personaggio. Inoltre una struttura muscolare ben definita combinata con dei colori e delle linee dinamiche, una cintura ben scolpita, hanno contribuito a creare quell’immagine di Superman che cercavamo».

La trama ufficiale della serie è la seguente: dopo anni passati ad affrontare supercriminali megalomani, mostri che seminano il caos su Metropolis e invasori alieni intenti a spazzare via la razza umana, il supereroe più famoso del mondo e la giornalista più famosa di fumetti si trovano faccia a faccia con una delle loro più grandi sfide di sempre: affrontare tutto lo stress, le pressioni e le complessità che derivano dall'essere genitori che lavorano nella società di oggi. A complicare il già arduo compito di crescere due ragazzi, Clark e Lois devono anche preoccuparsi se i loro figli Jonathan e Jordan possano ereditare o meno i superpoteri kryptoniani crescendo. Tornati a Smallville per gestire alcuni affari di famiglia, Clark e Lois ritroveranno anche una vecchia conoscenza, nonché primo amore di Clark, Lana Lang (Emmanuelle Chriqui, Entourage).