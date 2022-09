Alessandro Borghi è Rocco Siffredi nella nuova serie Netflix "Supersex"

Sono appena iniziate, a Roma, le riprese di Supersex, la nuova serie Netflix ispirata alla vita e alla carriera del re del porno Rocco Siffredi. A vestire i panni dell'attore pornografico e personaggio televisivo di origini abruzzesi è stato scelto Alessandro Borghi che sarà Rocco Siffredi nella serie liberamente ispirata alla sua vita prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay. Creata e scritta da Francesca Manieri, la serie vede alla regia Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni.

Supersex racconterà tutte le tappe della vita di Siffredi che lo hanno portato a essere, da semplice ragazzino nato nella provincia di Chieti, il cosiddetto Re del porno. La storia è liberamente tratta dalla vera vita di Rocco Siffredi e dalle sue dirette testimonianze. Al centro del racconto ci saranno aspetti inediti della pornostar, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall'infanzia. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore, il punto di partenza e il contesto che lo ha portato ad intraprendere la sua strada nella pornografia.

Insieme ad Alessandro Borghi che sarà protagonista della serie, il cast comprende anche Jasmine Trinca e Adriano Giannini e Saul Nanni nei ruoli, rispettivamente, di Lucia, Tommaso e Rocco ragazzo.

La serie sarà divisa in 7 episodi e arriverà su Netflix in 190 Paesi nel mondo nel 2023.