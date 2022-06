Surviving Summer è la nuova serie estiva di Netflix. Tutto quello che sappiamo

Sta arrivando l'estate anche su Netflix. La piattaforma di streaming, infatti, è pronta a lanciare una serie che profuma d'estate, di mare, di vacanza e di surf. Si tratta di Surviving Summer, una serie di 10 episodi che racconta la storia di un'adolescente di New York costretta a trasferirsi in un pesino dell'Australia che dovrà interfacciarsi con differenze culturali, ambientali e un mondo tutto nuovo dove si respira surf, oceano e onde da cavalcare. Tra amori, amicizie e tanto sport questa serie promette di intrattenere e ispirare non solo gli appassionati della tavola ma anche tutti quelli che hanno voglia di fare un viaggio immaginario tra le spiagge selvagge e incontaminate dell'Australia.

Si cosa parla Surviving Summer

Surviving Summer è una serie drammatica in cui un'adolescente americana ribelle, Summer, trova famiglia, amicizie e onde perfette quando arriva in una cittadina australiana nota tra i surfisti. Dopo un primo approccio negativo, la ragazza farà un viaggio interiore alla ricerca di se stessa e alla scoperta di tante qualità che non sapeva di avere, come l'altruismo, la capacità di perdonare e tanto amore da dare agli altri.

Qui il trailer di Surviving Summer

Quando esce Surviving Summer su Netflix

Summer Summer debutterà su Netflix il 3 giugno in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.