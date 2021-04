Jupiter's Legacy ci trasporta in un mondo di nuovi supereroi nel trailer ufficiale della serie Netflix

È online il primo trailer ufficiale di Jupiter's Legacy, il nuovo superhero drama di Netflix basato sui fumetti di Mark Millar e Frank Quitely. La serie che avrà nel cast una serie si attori tra cui Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter e Ian Quinlan sarà prodotta da Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim.

Di cosa parla Jupiter's Legacy

Jupiter's Legacy è il racconto di una nuova generazione di supereroi e della loro lotta nel dimostrare a tutti i costi di essere all'altezza della loro eredità. Dopo secoli in cui i loro genitori hanno protetto l'umanità dal male, questi giovani nuovi eroi entrano in scena con l'affanno di farcela a tutti i costi e la voglia di dimostrare il proprio valore per mantenere alta la reputazione dei loro antenati e gli standard a cui il mondo è abituato.

Jupiter's Legacy: il trailer ufficiale

La data di uscita di Jupiter's Legacy

Gli otto episodi originali della serie debutteranno sulla piattaforma di streaming il prossimo 7 maggio 2021 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.