The Handmaid's Tale 5: è uscito il primo teaser (ed è guerra tra June e Serena)

"Vuoi la guerra? Guerra sia", con queste parole June Osborne ci fa tornare immediatamente a Gilead. È appena uscito, infatti, il primo teaser della quinta stagione di The Handmaid's Tale che ci mostra le prime immagini del nuovo capitolo della serie rivelazione di Bruce Miller tratta dal romanzo omonimo di Margaret Atwood. A pochissimo dall'uscita dei nuovi episodi della serie distopica (sempre più vicina alla realtà) con Elisabeth Moss, Hulu, la piattaforma che distribuisce la serie negli Stati Uniti (in Italia, invece, è TimVision) ha rilasciato un teaser trailer di un minuto e mezzo che ci fa capire cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi della serie. Serena è in lutto per la morte di Fred e farà di tutto per vendicarlo, June finisce dietro le sbarre per essere diventata da vittima, assassina e poi c'è Aunt Lydia, Nick e l'atmosfera tetra della serie è più tetra che mai.

Qui il teaser di The Handmaid's Tale 5

Cosa accadrà in The Handmaid's Tale 5

The Handmaid's Tale 5 riprenderà il racconto da dove era stato lasciato, con June e le sue colleghe ancelle fuggite in Canada e sfuggite alla mano di Fred Waterford, catturato insieme a sua moglie Serena e tenuto in custodia in Canada. Nel finale della quarta stagione June si era macchiata di un crimine uccidendo a sangue freddo Fred con violenti colpi di pietre e calci sferrati dall'ex ancella e dalle altre ragazze vittime di violenza. Così, dalla ragione le ragazze passano al torto diventando omicide di uno dei personaggi principali della serie, Fred, inetrpretato da Joseph Fiennes.

Bruce Miller, showrunner della serie, ha anticipato a The Hollywood Reporter che la morte di Fred è un bel puntodi partenza per spingere le cose in diversi modi. Da una parte c'è June che potrebbe andare in prigione anche se potrebbe anche farla franca non avendo nessun testimone se non le sue complici. E poi c'è questo gesto che potrebbe da un lato ispirare le ancelle alla ribellione e dall'altro infangare la loro immagine agli occhi di tutti.

Quando esce The Handmaid's Tale 5 e dove vederla in Italia

In Italia i nuovi episodi di The Handmaid's Tale 5 debutteranno su il 14 settembre su Hulu mentre su TimVision probilmente un giorno dopo anche se non è ancora stata confermata la data italiana.