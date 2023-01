Ted Lasso 3, tutte le anticipazioni sulla nuova (e ultima?) stagiome

Se fate parte della sempre più folta schiera di fan di Ted Lasso, sappiate che ci siamo quasi: la terza stagione sta per arrivare. Prima di addentrarci nelle anticipazioni (sopra potete vedere la foto diffusa da Apple TV+, con l'ex assistente Nate che ora sfida Ted dalla panchina del West Ham, sotto lo sguardo perfido di Rupert), è bene però chiarire una cosa sul futuro di questa serie comica e sportiva.

Ci sarà Ted Lasso 4?

Originariamente, Jason Sudeikis (interprete di Ted, ma anche creatore della serie) aveva presentato la serie come una storia destinata a chiudersi nell'arco di tre stagioni.

Ma dopo essere entrata ufficialmente a far parte della schiera delle commedie più celebri della storia, grazie alle due vittorie agli Emmy come Outstanding Comedy Series per la prima e la seconda stagione, qualcosa potrebbe essere cambiato.

A chi gli chiedeva conferma circa il fatto che la terza sarà la stagione finale, Sudeikis ha detto: "Non lo so, non dipende solo da me. Abbiamo un grande gruppo di scrittori, e la risposta del pubblico è stata travolgente. Non lo so, ma se lo sapessi non ve lo direi".

Brendan Hunt, che nella serie interpreta Coach Beard (il vide di Ted), ha detto che secondo lui sarebbe meglio chiudere con la terza stagione nonostante il grande successo, e anche Brett Goldstein (che nella serie interpreta Roy "fuuuuuuck" Kent, ma che è anche tra gli sceneggiatori) ha detto: "Abbiamo scritto la terza stagione come se fosse l'ultima. Spoiler: alla fine muoiono tutti".

E quindi, alla fine, non si sa se Ted Lasso si concluderà senza ombra di dubbio con la stagione 3 come inizialmente previsto, o se ci sarà Ted Lasso 4. Ma se dovessimo sbilanciarci, diremmo più sì che no.

Quando esce Ted Lasso 3

Ma ora torniamo alla prossima stagione. Al momento non c'è una data ufficiale precisa di uscita per Ted Lasso 3, quel che è certo è che la serie tornerà per la sua attesissima terza stagione nella primavera 2023.

Di cosa parlerà Ted Lasso 3

La serie ha come protagonista Jason Sudeikis nei panni di Ted Lasso, un allenatore di football universitario del Kansas assunto per allenare una squadra di calcio professionistica in Inghilterra, nonostante non abbia alcuna esperienza come allenatore di calcio. Ma ciò che gli manca nella conoscenza, lo compensa con ottimismo, determinazione da sfavorito... e biscotti.

Nella nuova stagione, vedremo come si evolverà la sfida tra il Richmond di Ted e il West Ham, il cui nuovo presidente è Rupert Mannion, l'ex marito di Rebecca nonché ex proprietario del Richmond, e il cui nuovo allenatore è proprio Nate Shelley, l'ex amico e assistente di Ted, che si è rivoltato contro il suo mentore e ne ha rivelato alla stampa la crisi di panico avuta durante una partita.

Il cast di Ted Lasso 3

Nel cast della pluripremiata commedia Apple Original ci sono anche Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Juno Temple, Brett Goldstein, Phil Dunster, Nick Mohammed e Sarah Niles.

Jason Sudeikis è anche produttore esecutivo, insieme a Bill Lawrence con la sua Doozer Productions, in associazione con Warner Bros.Television e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group. Anche Jeff Ingold di Doozer è produttore esecutivo con Liza Katzer in veste di co-produttrice esecutiva.

La serie è stata sviluppata dallo stesso Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly ed è basata sul format preesistente e sui personaggi di NBC Sports.