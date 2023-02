"Teen Wolf: il film", il trailer del sequel in uscita su Paramount+

A più di cinque anni dalla fine della sesta e ultima stagione della serie tv, arriva in streaming anche in Italia, su Paramount+, il film sequel della saga di Teen Wolf (serie liberamente ispirata al film Voglia di vincere con Michael J. Fox).

Il film si chiama, senza troppi fronzoli, Teen Wolf: il film, è scritto e prodotto da Jeff Davis (il creatore della serie) e di seguito potete trovare tutte le informazioni, dalla data di uscita alla trama e al cast, e il trailer ufficiale.

Quando esce "Teen Wolf: il film"

Il film esce il giorno giovedì 23 febbraio solo su Paramount+.

Di cosa parla "Teen Wolf: il film"

Nel nuovo film, prodotto da MTV Entertainment Studios e MGM, la luna piena sorge a Beacon Hills e con essa emerge un male terrificante. I lupi ululano ancora una volta, invocando il ritorno di banshee, mannari, segugi infernali, kitsune e ogni altro mutaforma della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più adolescente ma ancora alfa, può raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e letale che abbiano mai affrontato.

Il cast del film

Il cast comprende Tyler Posey, ancora una volta protagonista, e poi Crystal Reed, Holland Roden, Shelley Hennig, JR Bourne, Orny Adams, Colton Haynes, Linden Ashby, Melissa Ponzio, Ryan Kelley, Seth Gilliam, Ian Bohen, Dylan Sprayberry, Vince Mattis, Khylin Rhambo, Amy Workman, Nobi Nakanishi e Tyler Hoechlin.

Il trailer di "Teen Wolf: il film"

Ed ecco il trailer del nuovo film, prima in inglese e poi in italiano.