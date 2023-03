Tenebre e Ossa 2, in cosa il finale è diverso dai romanzi

Con l'uscita della sua seconda e attesissima stagione, Tenebre e Ossa, la serie fantasy di Netflix tratta ai romanzi di Leigh Bardugo sta facendo molto parlare di sé, soprattutto per il suo finale che si è distanziato da quello dei libri da cui è tratta. Il nuovo ciclo di episodi di questa serie, infatti, si è concluso con diversi colpi di scena inaspettati e anche un bel po' di cambiamenti ma entriamo più nel dettaglio per capire in cosa questo finale di Tenebre e Ossa 2 è diverso dai libri della trilogia fantasy ambientata nel mondo dei Grisha.

Cosa aspettarsi da Tenebre e Ossa 2

Tenebre e ossa 2, in cosa il finale di serie è diverso dai libri

(Spoiler!)

La differenza più grande tra serie e romanzi è come va a finire tra Mal e Alina. Nella serie Netflix, infatti, Alina riporta in vita Mal grazie al merzost anche se aveva promesso a Baghra che non l'avrebbe mai fatto. Ma per amore, Alina, non ha resistito e ha così riportato indietro il suo Mal anche se per i due non è previsto un lieto fine come nei romanzi di Leigh Bardugo. Mal, infatti, diventerà un corsaro sostituendo Nikolai e proprio mentre partirà per la sua nuova avventura senza Alina, lei dovrà pagare il prezzo del merzost. Durante l'incoronazione di Nikolai, infatti, una Grusha attaccherà il Re e i presenti e Alina si troverà a intervenire usando il taglio, una mossa dell'Oscuro. Sembra proprio che Alina sia destinata a cambiare dato anche lo sguardo malvagio con cui la vediamo a fine serie. A tal proposito, Jessie Mei Li, l'attrice che interpreta Alina in Tenebre e Ossa, ha svelato a TvLine che "il finale della seconda stagione mostra che qualcosa dentro Alina sta fermentando, una certa oscurità. Nella serie si è tanto parlato del prezzo da pagare per usare la magia oscura e Alica dovrà farne i conti".

Nel terzo romanzo della trilogia di Leigh Bardugo, infatti, Alina perderà tutti i suoi poteri dopo aver sconfitto l'Oscuro e vivrà una vita ordinaria insieme a Mal.

E per quanto riguarda il futuro dell'Oscuro? Cosa sappiamo? Intanto lo showrunner della serie, Eric Heisserer ha svelato che anche se Alina ha bruciato il corpo di Kirigan, la mano mozzata che aveva perso perso poco prima potrebbe finire nelle mani di qualcuno. "Un pezzo del suo corpo è ancora in gioco", ha rivelato Heisserer e c'è anche Nikolai che, ferito da un mostro-ombra porta con sé una traccia di oscurità.

