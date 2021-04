Tenebre e Ossa 2: ci sarà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie tv Netflix

Tenebre e Ossa ha fatto il suo debutto su Netflix oggi stesso. Il nuovo prodotto fantasy della piattaforma di streaming, uscito con 8 episodi inediti, racconta la storia tratta da un ciclo di romanzi di Leigh Bardugo. Nello specifico, la prima stagione della serie, si ispira al primo libro della trilogia di Grishaverse, composta integralmente dalla trilogia di Grisha (Tenebre e Ossa, Assedio e Tempesta, Rovina e Ascesa), la duologia dei Sei di Corvi (Sei du Corvi, Il regno corrotto) e quella di Nikolai, ancora inedita (King of Scars e Rule of Wolves). I tre cicli narrativi di questa saga, tutti ambientati nello stesso universo ma a cambiare sono sia i protagonisti che le regioni in cui si svolgono le diverse storie quindi, dopo questa prima stagione della serie, non possiamo fare altro che aspettarci un continuo e siamo sicuri che di Tenebre e Ossa sentiremo parlare ancora a lungo. Ci sarà quindi una seconda stagione? Cosa possiamo aspettarci? Ecco tutto ciò che sappiamo sul possibile continuo di Tenebre e Osssa 2 su Netflix.

Tenebre e Ossa 2: chi sarà il protagonista del secondo capitolo?

La prima stagione prende spunto dal primo libro della trilogia di Grisha che vede come protagonista Alina, la prescelta per salvare il mondo dalla rovina. Netflix, però, ha voluto mischiare un po' le carte in tavola inserendo nella serie anche dei personaggi appartenenti ad altri romanzi della scrittrice. Non è, infatti, solo il romanzo Tenebre e Ossa a confluire nella serie tv Netflix ma anche la seconda duologia di Sei di Corvi, nello specifico, con l'inserimento del personaggio di Kaz Brekke, giovanissimo criminale che compare già nella prima stagione della serie insieme ai suoi "Scarti". In questo modo viene creato una sorta di prequel che si incastrasse bene nella storyline di Tenebre e Ossa e andasse a presentare il personaggio, poi, protagonista del continuo della storia. Sarà proprio lui il focus della seconda stagione di Tenebre e Ossa?

Tenebre e Ossa 2: di cosa parlerà la seconda stagione?

Come abbiamo citato sopra la storia di Tenebre e Ossa ha tanto da raccontare. Sono ben 7 i romanzi a disposizione per un continuo della storia e due di questi sono già stati introdotti nella prima stagione della serie. Per quanto riguarda un possibile continuo la storia potrebbe procedere cronologicamente e quindi, dopo essersi incentrata su Alina e sulla sua lotta tra bene e male in un mondo diviso in due da una barriera di oscurità abitata da mostri che si cibano di carne umana, la narrazione potrebbe procedere con la trama dei romanzi seguenti oppure fare un salto verso l'ultima duologia di Nikolai e approfondire il personaggio di Kaz. Cosa deciderà di fare Netflix? Non ci resta che attendere ulteriori news.

Tenebre e Ossa 2: data di uscita

Quando potrebbe uscire su Netflix Tenebre e Ossa 2? Considerando la serie ha appena fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming bisognerà prima di tutto attendere le quattro settimane di verifica delle visualizzazioni per capire se continuare o meno con il racconto e, una volta avviata la produzione della serie dovrà passare almeno un anno tra riprese, post-produzione e sceneggiatura. Possiamo ipotizzare che potremmo vedere dei nuovi episodi di Tenebre e Ossa non prima della fine del 2022. Ma per ora sono tutte ipotesi. Staremo a vedere.