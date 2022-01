Tenebre e Ossa 2: tutte le novità su cast (e non solo) del capitolo due della serie Netflix

Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di Tenebre e Ossa, la serie fantasy di Netflix che lo scorso anno ha appassionato moltissimi spettatori con la sua avvincente trama tratta dai bestseller del GrishaVerse scritti da Leigh Bardugo. Se, finora, erano pochissime le indiscrezioni sulla nuova stagione, oggi, abbiamo interessanti novità su Tenebre e Ossa 2 e, nello specifico, sul cast della serie che sembra essere pronto ad accogliere nuovi personaggi e altrettanti nuovi interpreti ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutte le novità del capitolo 2 di Tenebre e Ossa.

Tenebre e ossa 2: tutte le novità

Tra le novità di questa seconda parte della serie fantasy di Netflix troviamo diverse new entry nel cast: Jack Wolfe (The Witcher) nei panni di Wylan Hendriks, noto a tutti come Wylan Van Eck, un componente dei Sei di Corvi che si nasconde nel Barrel; Patrick Gibson (The OA) che sarà il figlio di re Alexander III, Nikolai Lantsov; Anna Leong Brophy (Last Tango in Halifax) nei panni di un'amica di Alina, Tamar Kir-Bataar e, infine, Lewis Tan (Wu Assassins) che interpreterà il fratello gemello di Tamar, Tolya Yul-Bataar.

Restano confermati i vecchi attori del cast come Daisy Head che torna, a tempo pieno, nei panni di Genya Safin, e, insieme a lei, sono diventati attori fissi del cast anche Danielle Galligan e Calahan Skogman che interpretano rispettivamente Nina Zenik e Matthias Helvar, innamorati dopo il naufragio finché lei non ha tradito il suo uomo mandandolo a processo per schiavismo.

New season. New cast. We'll see you all in the shadows. pic.twitter.com/8B4AdhZrJE January 13, 2022

Quando esce Tenebre e Ossa 2 su Netflix

I nuovi episodi della seconda stagione di Tenebre e Ossa faranno il loro debutto su Netflix prossimamente, non si sa ancora se entro la fine del 2022 o l'inizio del 2023.