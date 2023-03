Tenebre e Ossa 3 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

È appena uscita su Netflix la sua seconda stagione ma i fan di questa serie fantasy stanno già pensando al suo futuro. Stiamo parlando di Tenebre e Ossa che proprio oggi 16 marzo è arrivata su Netflix con un secondo e attesissimo capitolo. Ma quale sarà il futuro di questa serie? Ci sarà una stagione 3 per Tenebre e Ossa o dovremo accontentarci di soli due capitoli di serie? Per ora non sappiamo ancora quali siano le intenzioni di Netflix ma considerato il fatto che si tratta di un titolo tratto da una trilogia, la trilogia Grisha di Leigh Bardugo possiamo immaginare che la serie continuerà con nuove avventure. Tutto, però, come sappiamo, dipende da come sarà accolta la serie da parte del pubblico.

La trama della seconda stagione

Alina Starkov è in fuga. Questa icona di speranza che alcuni sospettano di tradimento è decisa a sconfiggere la Faglia d'Ombra e a salvare Ravka dalla rovina, ma il generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato. Sostenuto da un nuovo e terrificante esercito di mostri delle tenebre all'apparenza indistruttibili e da temibili reclute Grisha, Kirigan è più pericoloso che mai. Per prepararsi ad affrontarlo, Alina e Mal riuniscono i loro nuovi formidabili alleati e attraversano tutto il continente per trovare due creature mitiche in grado di aumentare i poteri di lei. Intanto a Ketterdam i Corvi devono creare nuove alleanze mentre affrontano vecchi rivali e risentimenti ancora più antichi che minacciano la loro posizione nel Barile, oltre alle loro stesse vite. Quando intravvedono l'occasione di un colpo mortale, i Corvi si rimettono di nuovo in rotta di collisione con il leggendario Evocaluce.

Quando esce Tenebre e Ossa 3 su Netflix

Non sappiamo ancora quando debutterà la terza stagione di Tenebre e Ossa e se la serie sarà riconfermata. Per ora dobbiamo attendere per vedere come sarà accolta dal pubblico la seconda stagione nei primi 28 giorni dal debutto su Netflix. In caso di successo e riconferma possiamo immaginare di poter vedere Tenebre e Ossa 3 nel 2024.