Tenebre e Ossa: cosa bisogna sapere sulla nuova serie fantasy di Netflix più attesa di aprile

In questo mese di aprile Netflix ha deciso di farci tuffare in un nuovo mondo, la terra di Ravka, con una delle nuove serie fantasy tra le più attese di questo aprile 2021. Tenebre e Ossa è, infatti, il titolo del nuovo progetto, tratto dalla saga di romanzi fantasy dello scrittore americano Leigh Bardugo su cui la piattaforma di streaming ha deciso di puntare. Quando uscirà Tenebre e Ossa su Netflix? Il prossimo 23 aprile. Cosa dobbiamo aspettarci da questa serie? Ora ve lo diciamo.

Tenebre e Ossa: di cosa parla e perché vale la pena guardarla

Tenebre e Ossa ci catapulta attraverso lo schermo della tv in un mondo diviso in due da una barriera di oscurità all'interno della quale dei mostri soprannaturali vivono di carne umana. In questa tetra e inquietante atmosfera vive una giovane donna, la soldatessa Alina Starkov (interpretata da Jessie Mei Li) che scopre di avere un potere che potrebbe salvare una volta per tutte il suo paese dall'oppressione di queste creature innaturali. L'unico problema è imparare a usare la propria potenzialità e dovrà imparare a rinunciare a tutto cià che sa per entrare in un esercito di soldati magici che lottano contro i mostri e l'oscurità. Perché guardare questa serie? Perché se siete amanti del genere fantasy resterete affascinati da quella che potrebbe sembrare la solita lotta tra bene e male ma, sotto sotto, è molto di più.

Il cast della serie e i personaggi principali

I personaggi di Tenebre e Ossa mettono insieme sia il mondo della trilogia Grisha che quello del duo di romanci Six of Crowns dello scrittore statunitense e sono interpretati da un cast di giovani attori tra cui la già citata Jessie Mei Li, Archie Renaux nei panni di Malyen Oretsev, Freddy Carter e Amita Suman, che interpreteranno i criminali Kaz Brekker e Inej Ghafa. C'è poi Kit Young, Jesper Fahey e Ben Barnes, il Darkling a capo della squadra di militari magici.

Tenebre e Ossa: il trailer ufficiale