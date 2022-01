C'è una nuova teoria su Stranger Things 4 che rivelerebbe la data di uscita della nuova stagione

I fan di Stranger Things ne sono certi, credono di aver capito quando verrà pubblicata la nuova stagione della serie su Netflix. Come? A loro non sfugge nulla e, infatti, analizzando bene tutti i dettagli del trailer del quarto capitolo di Stranger Things hanno trovato un indizio che sembrerebbe parlare chiaro. Nel promo di Stranger Things 4, pubblicato da Netflix lo scorso novembre 2021, avevamo potuto dareun'occhiata alle prime immagini della nuova stagione e farci un'idea sui possibili risvolti di trama ma sulla data di uscita dei nuovi episodi non c'era nessun indizio (apparentemente). Che la serie uscirà nell'estate 2022 lo sappiamo dal precedente traser trailer ma i fan di Stranger Things, da sempre attentissimi anche ai più piccoli indizi, sembrerebbero aver capito il giorno esatto del debutto di Stranger Things 4. Quando sarà? Scopriamolo insieme.

Qui il trailer di Stranger Things 4

La teoria dei fan

C'è una teoria che sta girando sul web in questi giorni che riguarda la presunta data esatta di uscita di Stranger Things. I fan della serie Netflix, infatti, avevano subito notato un dettaglio fondamentale in una scena del trailer di Stranger Things 4 : la presenza sulla fiancata di un furgone della pizza di un numero di telefono. I fan, ovviamente, hanno provato a telefonare al numero più volte negli scorsi mesi senza riuscire a mettersi in contatto con nessuno, essendo la linea, morta ma, negli ultimi giorni, un utente di Reddit, u/mart_bta ha dichiarato di aver provato di nuovo a chiamare e che, questa volta, avrebbe ricevuto come risposta una musichetta di buon compleanno. Questo indizio ha subito fatto fare il "due più due" ai fan che pensano che la data di uscita di Stranger Things 4 sia il 15 luglio, cioè il giorno dell'anniversario della prima stagione. Sarà davvero così?