Terminal List, Prime Video ordina la stagione 2 e una serie spinoff

L'avevamo subito eletta tra le serie tv più belle uscite su Prime Video nel 2022, ed evidentemente The Terminal List non è piaciuta solo a noi, perché infatti Amazon ha rinnovato la serie tv per una seconda stagione e ha in cantiere anche una serie spinoff sul personaggio più sorprendente della stagione 1.

L'annuncio ufficiale di Prime

Prime Video ha confermato quindi la seconda stagione del conspiracy thriller di successo Terminal List, che si basa sul bestseller del New York Times True Believer di Jack Carr, e contestualmente la piattaforma streaming di Amazon ha annunciato di aver ordinato una nuova serie prequel, ancora senza titolo, che sarà creata da Carr e dal creatore/showrunner della prima stagione, David DiGilio, incentrata su Ben Edwards, il personaggio amato dai fan interpretato da Taylor Kitsch (prossimamente in Painkiller e American Primeval, Waco, True Detective).

Cosa vedremo nel prequel-spinoff su Ben

La serie prequel includerà anche altri personaggi iconici creati da Carr tra cui, ovviamente, il protagonista della serie madre James Reece (sempre interpretato da Chris Pratt), Raife Hastings, Mohammed Farooq, e Ernest “Boozer” Vickers (Jared Shaw).

La storia è un thriller di spionaggio che porterà gli spettatori nel percorso di Edwards dai Navy SEAL ad agente paramilitare della CIA approfondendo il lato più oscuro dei conflitti e il costo umano che implicano.

Kitsch sarà il protagonista della serie prequel e ricoprirà anche il ruolo di executive producer al fianco di Chris Pratt per Indivisible Productions, di Antoine Fuqua per Hill District Media, dello scrittore Jack Carr, dello sceneggiatore/showrunner David DiGilio, dell’ex Ranger dell’esercito Max Adams e dell’ex Navy SEAL Jared Shaw. Terminal List è una coproduzione di Amazon Studios e Civic Center Media, in collaborazione con MRC Television.

Chris Pratt e Taylor Kitsch su Terminal List 2 e il prequel

Chris Pratt ha dichiarato: "Sono felice di annunciare che la seconda stagione di Terminal List è in arrivo e non potrei essere più entusiasta di riprendere il ruolo come James Reece. Questa stagione si preannuncia ancora più intensa e adrenalinica della prima e non vedo l’ora che tutti la possano vedere. E per coloro che sono fan del personaggio di Taylor Kitsch, Ben Edwards, sono felice di annunciare che stiamo lavorando a una serie spinoff che seguirà il suo percorso dai Navy SEAL ad agente della CIA. E per rendere il tutto ancora più emozionante sarò anche io parte della serie prequel! Posso garantire che sarà entusiasmante e coinvolgente tanto quanto Terminal List. Non vediamo l’ora di portarvi in questo viaggio con noi".

Taylor Kitsch ha aggiunto: “Grazie a tutti i fan per aver creduto in questo show, non saremmo qui senza il vostro supporto. Sono felice di continuare questa corsa sulle montagne russe che è il personaggio di Ben Edwards e di portare in vita le incredibili storie scritte da Jack Carr.”

Jack Carr ha aggiunto: “I fan di Terminal List saranno entusiasti di sapere che l’avventura di James Reece continua con un’adrenalinica storia di violenta redenzione in True Believer. Non vediamo l’ora di creare questo prequel di Terminal List e approfondire il personaggio di Ben Edwards, portato in scena con grande intensità da Taylor Kitsch. Preparatevi per un viaggio dalle squadre dei SEAL alla squadra di terra della CIA, durante il quale vedremo l’amato personaggio lottare per la sua anima.”