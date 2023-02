Tetris, il trailer del film sulla storia del videogame più famoso di sempre

Di film e serie tv tratti da videogiochi ne abbiamo visti tanti, da Street Fighter alla recente (e bellissima) The Last of Us. Su Apple TV+, invece, arriva un film che si chiama Tetris e che parla della storia del celeberrimo videogame. Di seguito il trailer e tutte le informazioni su questo film.

Quando esce il film Tetris

Il film Tetris uscirà su Apple TV+ il giorno venerdì 31 marzo.

La trama e il cast di Tetris

Tetris racconta l'incredibile storia di come uno dei videogiochi più popolari di sempre sia arrivato a contagiare i giocatori più accaniti di tutto il mondo.

Henk Rogers (Taron Egerton, l'interprete di Elton John in Rocketman) scopre Tetris nel 1988 e decide di puntare tutto sul videogioco viaggiando in Unione Sovietica, dove unisce le forze con il suo inventore Alexey Pajitnov (Nikita Efremov) per riuscire a portarlo all'attenzione delle masse.

Basato su una storia vera, Tetris è un thriller ambientato all'epoca della Guerra Fredda, con personaggi "cattivi" che fanno il doppio gioco, eroi improbabili e una corsa avvincente fino al traguardo.

Il trailer ufficiale di Tetris

Ed ecco il frenetico trailer di questo film che parla delle origini di Tetris.