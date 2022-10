The Handmaid's Tale 5x05, "Fairytale", June e il "romantico" ritorno a Gilead. La recensione

Lo stavamo aspettando dal primo episodio ed è arrivato. Cosa? Il grande ritorno di June a Gilead. Se questo ce lo aspettavamo già a sorprenderci è il modo in cui l'ex ancella ha fatto ritorno nella Repubblica che l'ha violentata, abusata e costretta a doversi distaccare da sua figlia Hannah. June, infatti, torna a Gilead ma lo fa in un modo così romantico da sembrare quasi "bello", con un netto contrasto tematico tra amore e violenza che spiazza ma affascina allo stesso tempo. Tutto l'episodio, chiamato non a caso Fairytale, si regge su questi contrasti. C'è l'amore e la morte, la dolcezza e la violenza, la libertà e la prigionia in un gioco di opposti incredibilmente posizionati l'uno accanto all'altro da diventare una danza folle ma d'effetto. Il quinto episodio di The Handmaid's Tale 5 ci riporta alla bellezza degli episodi delle prime stagioni con un gioco di luci e ombre, scene d'interni alternate ad altre di esterni, flashback della vita dei personaggi prima di Gilead che arricchiscono il quadro caratteriale degli stessi.

Questo episodio stupisce e dà alla storia un pizzico di romanticismo che sembrava mancare da diverso tempo. La scena tra June e suo marito all'interno della sala giochi crea una carica emotiva talmente forte che viene poi immediatamente distrutta dalla loro cattura finale. E poi c'è Serena, che ha rinunciato alla sua libertà per essere costretta dentro le mura di una casa apparentemente perfetta ma dalla quale non può neanche uscire.

Il terreno che la trama di questa stagione sta preparando è quello di un nuovo scontro ma questa volta, per poterlo fare come si deve, June doveva tornare nel terreno di guerra e cioè a Gilead, staccarsi da suo marito e riprendere in mano il suo ruolo di eroina solitaria. E Serena? Siamo quasi certi che farà la fine delle handmaid, relegata dentro quattro mura ad aspettare di mettere al mondo un bambino e a non venire considerata abbastanza dagli uomini. Cosa accadrà ora che lei è vicina al parto, al di fuori degli accadimenti di Gilead e June è tornata prigioniera al suo interno? Staremo a vedere. Appuntamento al prossimo mercoledì per un nuovo commento.