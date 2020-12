The 100, su Netflix la 6ª stagione: dove eravamo e dove siamo diretti

E per chi non può aspettare un altro anno per il gran finale, c'è una soluzione di emergenza

È uscita l'1 dicembre su Netlix la sesta e penultima stagione di The 100, ma per chi non può aspettare un altro anno per vedere la 7ª e ultima c'è una soluzione, anche se imperfetta e inaccettabile per alcuni, proprio come tutte le decisioni prese dai personaggi che abbiamo imparato ad amare in questi anni.

Ma andiamo con ordine. The 100 è la serie tv post-apocalittica creata nel 2014 per il canale The CW da Jason Rothenberg, che si è molto liberamente ispirato all'omonima serie di romanzi scritta da Kass Morgan, e che prende il titolo dai 100 ragazzi problematici che all'inizio della serie venivano spediti forzatamente da una stazione orbitante alla Terra, per verificarne la ristabilita abitabilità dopo 97 anni dalla catastrofe nucleare.

The 100 stagione 6 su Netflix: riassunto della scorsa stagione

Senza spoilerare troppo a chi non l'ha mai vista (ma se non avete mai visto le precedenti stagioni, continuate a leggere a vostro rischio e pericolo), cerchiamo di fare un breve riassunto della quinta stagione, in modo da arrivare preparati alla nuova stagione uscita a dicembre 2020 su Netflix: dopo la violenta battaglia per conquistare la Valle, unico punto ancora abitabile della Terra, un'esplosione nucleare ha devastato nuovamente tutto il pianeta.

Clarke, Bellamy, Octavia e gli altri protagonisti hanno trovato rifugio sull'astronave Eligius IV, dove si sono criogenizzati per attendere nello spazio l'esaurirsi delle radiazioni.

Ma al loro risveglio, dopo 125 anni, scoprono diverse cose: che la Terra è ancora (e forse per sempre) inospitale, e che Eligius IV è ora davanti ad Alpha, uno dei tre pianeti potenzialmente abitabili verso cui si era diretta la missione di Eligius III.

Ad averli guidati fin lì è stato Monty, che con la sua compagna Harper ha sacrificato la propria vita per dare un'altra possibilità ai loro amici. E a Jordan, il figlio di Monty e Harper nato durante il lungo viaggio intergalattico.

The 100 stagione 7: come vedere (non tutti) gli ultimi episodi

Come hanno imparato nel tempo i fan che seguono The 100 su Netflix, le stagioni disponibili sulla piattaforma di streaming sono in ritardo di circa un anno rispetto alla loro programmazione negli USA.

La stagione numero 7, quella del finale definitivo dopo esattamente 100 episodi, sarà quindi visibile su Netflix solo tra molti mesi. Ma per chi freme dalla voglia di scoprire come finirà questa lunga e appassionante saga, c'è una soluzione, per quanto non perfetta.

The 100, infatti, è trasmessa anche da Premium Action, che fa parte del pacchetto di canali visibili dagli abbonati a Sky. Nella sezione on demand di Sky non sono visibili tutte le stagioni, come su Netflix, ma in questi mesi sta andando in onda la settima e ultima stagione.

In particolare, fino al 20 dicembre è disponibile la 5ª puntata della settima stagione, fino al 27 dicembre la 6ª e così via, con un nuovo episodio trasmesso ogni settimana e un “vecchio” episodio che viene cancellato dalla sezione on demand.

Questo vuol dire che, se ci si “impegna” a terminare la penultima stagione di The 100 su Netflix il prima possibile, si potrà poi seguire l'ultima su Sky-Premium Action senza attendere un altro anno. A patto, però, di rinunciare a vedere ora i primi episodi della serie finale, che sarà composta di 16 episodi, per un totale di 100 esatti.

The 100 stagione 7: alcune anticipazioni (SPOILER)

Avete finito la sesta stagione e volete subito tuffarvi nella settima? Ecco alcune anticipazioni sulla trama dei primi episodi non più visibili on demand su Sky (se non avete visto la sesta, fermatevi qui).

Bellamy è stato rapito da esseri invisibili e trasportato attraverso l'anomalia, dove si trova di nuovo anche Octavia (pugnalata da una spaventata Hope al fine di aiutare sua madre). Gabriel, Echo e Hope attraversano anche loro l'anomalia per ritrovarsi su Skyring, nei pressi del pianeta Bardo. Ovvero sul pianeta Beta, colonizzato dalla seconda missione di Eligius III.

La missione di Gabriel, Echo e Hope è quindi riportare su Sanctum Octavia, Bellamy e anche Diyoza, catturati dai Disciples.

Nel frattempo, su Sanctum la situazione è sempre più tesa: Clarke prova a mantenere la pace tra le varie popolazioni, mentre Sheidheda ha preso possesso del corpo di Russell e cerca di portare avanti il suo piano di inganno, distruzione e morte. Ora siete pronti per vedere le ultime puntate di The 100.

Curiosità: Clarke e Bellamy sono sposati (nella realtà)

Concludiamo con una nota di colore: come forse i fan più accaniti della serie sapranno, gli attori che interpretano Clarke e Bellamy, ovvero Eliza Taylor e Bob Morley, sono sposati dal giugno 2019.