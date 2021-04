The 39 Steps: cosa sappiamo finora sulla nuova serie Netflix con Benedict Cumberbatch

Netflix si prepara a lanciare una nuova miniserie con un protagonista d'eccezione: Benedict Cumberbatch. Si tratta di The 39 Steps, il remake seriale del thriller di Hitchcock Il Club dei 39, a sua volta basato sull'omonimo romanzo di John Buchan. Al timone della serie ci sarà il nominato agli Emmy Edward Berger che aveva già diretto Cumberbatch nell'acclamatissima serie Patrick Melrose e che sta dirigendo anche il prossimo Netflix drama sulla Prima Guerra Mondiale "All Quite on the Western Front". Per quanto riguarda la sceneggiatura, sarà affidata a Mark L. Smith (The Revenant, The Midnight Sky e il nuovo film su Star Treck di Quarantino). Tra i produttori esecutivi troviamo lo stesso Cumberbatch insieme a Adam Ackland, Smith, Berger, Sophie Gardiner, Cliff Roberts e Keith Redmon.

Qual è la trama di The 39 Steps?

La nuova serie Netflix The 39 Steps è l'adattamento tv del romanzo del 1915 dello scrittore scozzese John Buchan. Dopo la versione cinematografica del regista Alfred Hitchcock nel 1935 e le successive nel 1959, 1978 and 2008 c'è stato anche un adattamento a videogame nel 2013 da parte della Story Mechanics. Ma torniamo alla trama. La storia raccontata da ognuna di queste versioni è la stessa. Richard Hannay finisce coinvolto in un dramma internazionale. Dopo una visita da parte di uno sconosciuto, un americano di nome Franklin P. Scudder che gli racconta di un complotto dei tedeschi per uccidere il premier greco Constantine Karolides, Richard si ritrova a custodire non solo un segreto importantissimo ma anche a nascondere lo stesso Scudder nel suo appartamento. Dopo quattro giorni, Richard dovrà scappare per salvarsi la vita e, tornato a casa scopre il corpo di Scudder assassinato e lasciato lì. L'uomo, così, è costretto a fuggire ma si sente anche in dovere di impedire che il premier greco venga assassinato per davvero.

La versione di Netflix sarà adattata ai giorni nostri, raccontando, così una storia contemporanea che farà sì che alcune location e gli stessi nomi dei personaggi siano cambiati per essere coerenti con l'attualità dei giorni nostri.

The 39 Steps: chi c'è nel cast della serie Netflix

Per quanto riguarda il cast della serie, sappiamo che Benedict Cumberbatch vestirà i panni di Richard Hannay, l'uomo coinvolto nella cospirazione contro la sua volontà e il suo personaggio viene descritto come un patriottico che mette gli interessi del Paese davanti alla sua stessa sicurezza, un uomo coraggioso, gentile e in grado di mantenere la calma anche sotto pressione. Hannay sarà costretto a cambiare la sua vita radicalmente a partire dal suo accento per un personaggio che nel complesso sarà un misto tra Sherlock Holmes e James Bond.

Da quanti episodi sarà composta The 39 Steps?

La serie Netflix The 39 Steps sarà composta da 6 o più episodi (ci si aspetta che non siano più di otto) della durata di un'ora ciascuno. Per quanto riguarda un possibile prosieguo della serie bisogna aspettare che questa esca. Se avrà successo potremmo aspettarci senza dubbio un continuo con una seconda stagione.

The 39 Steps: la data di uscita su Netflix

Quando uscirà The 39 Steps su Netflix? Da quanto dichiara Deadline, la serie dovrebbe iniziare la sua produzione nel 2022 e uscire su Netflix non prima del 2023. Bisogna specificare, infatti, che in questo 2021 sia Benedict Cumberbatch che il regista Edward Berger sono impegnati in altri progetti. Cumberbatch sta recitando Doctor Strange in Multiverse of Madness e Berger è alle prese con la serie, citata prima, All Quite on the Western Front insieme Daniel Bruhl.