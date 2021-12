Tutto quello che sappiamo su The Abandons, il nuovo western Netflix dal creatore di Sons of Anarchy

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie western. Si tratta di The Abandons, il nuovo titolo della piattaforma di streaming ideato niente meno che dal padre di Sons of Anarchy, Kurt Sutter. In accordo con il colosso dello streaming, infatti, l'ex regista di The Schield ha firmato il suo prossimo progetto seriale che nasce da un suo grande desiderio di dedicarsi al racconto di una storia western per il piccolo schermo.

«Ho sempre voluto fare un western e sono sempre stato affascinato dalle origini di Cosa Nostra e da come queste famiglie contadine siciliane fossero più che emarginate dai baroni terrieri e dagli aristocratici - racconta Sutter in un'intervista con Deadline - Queste famiglie si unirono per difendersi da questi baroni terrieri abusivi e da quella presa in mano di quelle cose, nacque Cosa Nostra e divenne l'autorità e la legge e l'ordine della terra. Mi piace l'idea che tutto provenisse da quel profondo senso di lealtà verso la famiglia, la terra, la città»

Di cosa parla The Abandons

La serie si concentrerà sulla storia dei legami familiari, dall'unione e dal senso di appartenenza di questo gruppo di persone in un periodo precedente a tutti i fuorilegge iconici che conosciamo già, come Jesse James e Billy the Kid. La trama porterà tutti i temi visti nel precedente lavoro di Sutter, Sons of Anarchy, dalle faide familiari intrise di sangue alla malleabilità del codice morale.

Quando esce The Abandons su Netflix

Per ora non abbiamo ancora dettagli sulla possibile data di uscita di The Abandons sul catalogo Netflix ma possiamo supporre che la serie potrebbe debuttare non prima del 2023.