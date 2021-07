"The Bad Guy", Amazon annuncia la nuova serie tv italiana con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi

Ne avevamo sentito parlare a fine maggio, quando Amazon aveva annunciato le prossime produzioni di serie tv italiane, e sono iniziate oggi le riprese di The Bad Guy, la nuova serie di finzione italiana Amazon Original, prodotta da Indigo Film.

Ecco tutte le prime anticipazioni, i nomi degli attori principali, la data di uscita e un accenno alla trama di The Bad Guy.

The Bad Guy serie tv Prime, la trama

Questa la sinossi fornita da Amazon: "The Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il 'bad guy' in cui è stato ingiustamente trasformato".

In qualche modo, un uomo buono che diventa cattivo, come il Walter White di Breaking Bad.

Il cast di The Bad Guy

A vestire i panni del protagonista della serie, il pubblico ministero Nino Scotellaro, sarà Luigi Lo Cascio (Il traditore, La meglio gioventù, I cento passi), mentre il ruolo della protagonista femminile Luvi è affidato a Claudia Pandolfi (Tutta colpa di Freud, Quando la notte, Due partite).

The Bad Guy è una serie di Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi e prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film.

Quando esce The Bad Guy su Prime Video?

La serie tv sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in tutto il mondo nel 2022: al momento non ci sono informazioni più precise su mese e giorno di uscita.