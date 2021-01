The Blacklist rinnovata per una nuova stagione

Manca sempre meno alla messa in onda italiana dell'ottava stagione di "The Blacklist", la serie in onda sul canale "Fox Crime", disponibile per tutti gli abbonati Sky. Le nuove puntate andranno in onda da venerdì 12 febbraio. La notizia del rinnovo è arrivata dopo soli tre episodi sui 22 che compongono l'ottava stagione. Nbc, la rete statunitense che produce lo show, ha già dato il via libera alle riprese della nona stagione. "The Blacklist" diventa così una delle tre serie tv più longeve prodotte dal network americano. Mentre la pandemia continua a rendere difficili nuove produzioni, Nbc ha deciso di investire sul rinnovo di un format che si sta conferemando anche negli ultimi episodi una vera e propria garanzia a livello di ascolti.

"The Blacklist" è attualmente la terza serie più longeva su Nbc, dietro solo "Law & Order: SVU" e "Chicago Fire" (anche "Chicago PD" è alla sua ottava stagione ma è stata presentata per la prima volta pochi mesi dopo). La serie guidata da James Spader e Megan Boone, negli Stati Uniti continua a registrare dati di ascolto sempre molto alti il venerdì sera, con i suoi primi due episodi che hanno una media di un punteggio di 1,2 nella fascia demografica chiave di adulti di età compresa tra 18 e 49 anni e 7,2 milioni di spettatori, inclusa la visualizzazione ritardata e lo streaming fino ad oggi. Entrambe le cifre sono più del doppio dei numeri iniziali per lo spettacolo (0,4 e 3,6 milioni). Numeri che hanno portato Nbc alla decisione di rinnovare il format per la nona stagione nonostante le difficoltà produttive legate alla pandemia.