The Boys, quello che sappiamo sull'arresto dell'attore che fa il Patriota nella serie Prime Video

È probabilmente il personaggio più odioso di The Boys, e ogni spettatore della serie tv di Prime Video vorrebbe una fine tremenda per Homelander (Patriota in italiano). Ma mai ci saremmo aspettati di vedere l'arresto di Antony Starr, l'attore che interpreta il supereroe "cattivo" di The Boys.

Cosa è successo all'attore di Homelander

È successo nei giorni scorsi in Spagna, precisamente nella località di mare di Alicante, nel sud del Paese. Starr si trovava lì per girare il nuovo film diretto dal regista Guy Ritchie (l'ex marito di Madonna) insieme a Jake Gyllenhaal. E come riporta El Pais, alle 2 del mattino di mercoledì 2 marzo Starr è stato protagonista di un'aggressione a uno chef 21enne, fuori da un locale.

L'attore, in particolare, avrebbe colpito la vittima con due violenti pugni sul volto, prima di spaccargli un bicchiere di vetro sempre sulla faccia. Per questo motivo è stato arrestato dalla polizia spagnola e portato in cella, dove ha trascorso la notte.

Una volta smaltita l'ubriachezza, Starr ha ammesso l'aggressione e ha accettao di affrontare il processo con rito abbreviato. È stato quindi condannato a 12 mesi di reclusione per questa aggressione, ma non sconterà la pena in quanto l'ordinamento spagnolo prevede la condizionale e la sospensione della pena detentiva in caso di condanna inferiore ai due anni nei confronti di chi aveva la fedina penale pulita.

Antony Starr è quindi tornato in libertà, ma questa vicenda potrebbe costargli un grave danno d'immagine. Se non fosse che il personaggio che lo ha reso celebre è già odiato da mezzo mondo. E chissà se, come era successo per The Expanse, questo arresto convincerà i produttori della serie a modificare il finale della terza stagione, in uscita nei prossimi mesi.