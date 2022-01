In attesa di The Boys 3, su Prime Video c'è la serie animata spinoff "Diabolical"

Mancano ancora quasi cinque mesi all'uscita di The Boys 3, ma per "ingannare l'attesa" Prime Video ha presentato una serie animata spinoff che di fatto crea quello che potremmo chiamare il "Boysverse". La nuova serie (antologica) si intitola The Boys Presents: Diabolical, ed ecco tutte le informazioni.

Quando esce la serie animata spinoff di The Boys

Prime Video ha annunciato che tutti gli otto episodi della serie antologica animata The Boys Presents: Diabolical, ambientata nell'universo dello show di successo nominato agli Emmy The Boys, saranno disponibili in streaming dal giorno venerdì 4 marzo in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo

Di cosa parla la serie animata di The Boys

Gli episodi, in un mini-formato della durata di 12-14 minuti e ognuno caratterizzato dal proprio stile di animazione, riveleranno storie inedite ambientate nell'universo di The Boys, portate in vita da alcune delle menti più creative e geniali dell'intrattenimento di oggi, tra cui Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland e Ben Bayouth, Andy Samberg e Aisha Tyler.

The Boys è basata sul fumetto best-seller del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson, ed è stata sviluppata dall'executive producer e showrunner Eric Kripke.

Le prime immagini di "The Boys Presents: Diabolical"

Prime Video ha pubblicato su Facebook un breve estratto video da uno degli episodi della serie animata. Non è un vero e proprio trailer e neanche un teaser, ma aiuta a farsi un'idea di quello che vedremo dal 4 marzo.