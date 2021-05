The Chair è la nuova comedy Netflix con Sandra Oh: quando esce e di cosa parla

Sandra Oh torna a essere protagonista di una nuova serie tv Netflix. Dopo aver vestito i panni di personaggi in serie drammatiche come Grey's Anatomy e Killing Eve, la Oh questa volta si mostra sotto una nuova veste divertente. Il nuovo progetto di cui è protagonista, infatti, è The Chair, una comedy di 6 episodi da 30 minuti l'uno, distribuita da Netflix e ideata da Amanda Peet e e Annie Julia Wyman. La serie sarà, inoltre, prodotta da due nomi molto noti del mondo delle serie tv: si tratta dei creatori de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss che nel 2019 hanno firmato un contratto milionario con la piattaforma di streaming. Ma scopriamo qualcosa in più su questo nuovo titolo della piattaforma che sta già facendo parlare di sé.

The Chair: di cosa parla la nuova serie comedy di Netflix

La storia di The Chair, primo lavoro della Peet come sceneggiatrice e creatrice, è quella di una donna a capo del dipartimento di inglese in una delle università più importanti degli Sati Uniti: la Pembroke University (università inventata ai fini della storia). La professoressa in carica per questo prestigioso ruolo è Ji-Yoon Kim e sarà interpretata proprio da Sandra Oh. La Kim dovrà affrontare diverse sfide come presidente di dipartimento e anche come unica persona di colore nello staff dell'università.

Per annunciare l'uscita di questa nuova comedy, Netflix ha pubblicato un ritaglio di giornale dove si legge la notizia che la professoressa Kim è la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di presidente di dipartimento. Anche Sandra Oh ha ricondiviso la foto sul suo profilo Instagram.

Il cast di The Chair

Il cast della serie è composto da Sandra Oh nel ruolo del Professor Ji-Yoon Kim; Jay Duplass nel ruolo del professor Bill Dobson; Holland Taylor nel ruolo della professoressa Joan Hambling; Bob Balaban nel ruolo del professor Elliot Rentz; Nana Mensah nel ruolo del professor Yaz McKay; David Morse nel ruolo di Dean Paul Larson; Everly Carganilla nel ruolo di Ju-Hee “Ju Ju” Kim.

The Chair: la data di uscita ufficiale

La nuova serie con Sandra Oh debutterà sul catalogo Netflix il prossimo 27 agosto 2021.