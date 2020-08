The Challenge: ETA, la nuova docuserie Amazon: diffuso il trailer

Un viaggio storico inedito attraverso testimonianze di personaggi chiave dell'epoca e immagini mai viste prima. Amazon Prime Video ha annunciato con queste parole "The Challenge: ETA" nuova docuserie spagnola in arrivo in Italia da quest'autunno. Nelle scorse ore è stato diffuso il primo teaser trailer della serie dedicata alla storia del gruppo terroristico che ha terrorizzato la Spagna fino al 2018.

"The Challenge: ETA" sarà raccontata attraverso interviste approfondite anche a quattro ex presidenti del governo spagnolo: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero e Mariano Rajoy, che hanno affrontato l’organizzazione terroristica sia politicamente che attraverso le forze di polizia. Dalle prime immagini e dal teaser trailer diffuso nelle scorse ore, ci saranno anche le testimonianze degli ex Lehendakaris Garaikoetxea e Ardanza, di Fernando Almansa (ex capo della casa reale), di giornalisti e alti funzionari della polizia militare spagnola, tra cui Manuel Sánchez Corbi, e di ex membri dell’ETA. L'intento storico e documentaristico dei creatori della serie è quello di raccontare le operazioni più difficili e rischiose per neutralizzare i comandi successivi. Composto da oltre 80 interviste, "The Challenge: ETA" racconta di uno degli eventi più tragici della storia recente spagnola, rivelando la reale portata di decenni di attività terroristica che provocarono più di 800 morti.

"The Challenge: ETA", nuova docuserie Amazon Original, sarà composta da otto puntate, disponibili solo su Prime Video. Prodotta da Cuerdos de Atar, con Luis Velo e Guillermo Gómez come executive producer sarà diretta da Hugo Stuven. La docuserie si va ad aggiungere alle altre decine di serie televisive e film disponibili su Prime Video, come le altre serie Amazon Original spagnole "El Corazón de Sergio Ramos" e "Six Dreams", e le prossime uscite di "El Cid", "La Templanza" e "Un Asunto Privado". Degli Amazon Originals fanno anche parte serie acclamate dalla critica, come le commedie vincitrici di Emmy Award Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel, Tom Clancy’s Jack Ryan, Hunters, The Boys, Homecoming, Hanna, Good Omens e Carnival Row, così come contenuti esclusivi in licenza, tutti disponibili in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo. Il nazionalismo basco è legato alla regione chiamata Hegoalde, il Paese Basco spagnolo, che comprende le comunità autonome di Navarra e Paesi Baschi, nel nordest della Spagna. In questa regione le lingue ufficiali sono il castigliano e l’euskera, lingua basca parlata anche nella zona dei Pirenei francesi chiamata Paese Basco francese. Per quattro decenni nella regione storica del Paese Basco ha operato l’ETA (sigla di Euskadi Ta Askatasuna), organizzazione terroristica basca separatista di sinistra responsabile dell’uccisione di oltre 800 persone. L’ETA, nata alla fine degli anni Cinquanta come movimento studentesco di resistenza contro la repressione militare del regime del generale Francisco Franco, ha annunciato il proprio scioglimento nel maggio 2018, dicendo di «dare per terminato il suo ciclo storico e la sua funzione». Per molti però la sua eredità politica è ancora presente e continua a condizionare pesantemente le vicende spagnole. Solo negli ultimi mesi, per esempio, vari episodi accaduti nei Paesi Baschi e nella Navarra hanno provocato nuove polemiche.