The Consultant, per recensire la serie Prime Video bastano due parole

Christoph Waltz in The Consultant

Come abbiamo anticipato fin dal titolo, per recensire The Consultant - la serie tv thriller-commedia uscita su Prime Video venerdì 24 febbraio con tutti i suoi 8 episodi - bastano due parole. E queste parole sono Christoph e Waltz, ovvero il nome e il cognome dell'attore protagonista, il consulente che dà il nome alla serie.

Se conoscete Christoph Waltz, è molto probabile che lo abbiate ammirato in Bastardi senza gloria e Django Unchained di Quentin Tarantino (di recente lo abbiamo visto anche in un ruolo minore all'interno di uno strano film-serie). Ecco, anche in The Consultant l'attore austriaco fornisce una prova che da sola vale il prezzo del biglietto, o in questo caso vale la visione di tutta la serie.

Qualora vi sia sfuggito questo straordinario interprete, o se non vi basta sapere che c'è lui per guardare la serie, allora proviamo a convincervi con questa recensione, iniziando dal raccontare la trama senza (troppi) spoiler per poi passare all'analisi dei motivi per non perdersi questo show di Prime Video.

Di cosa parla The Consultant

Siamo a Los Angeles, in una società che si occupa di creare videogiochi per cellulari fondata e diretta da un ragazzo di sì e no vent'anni, Sang Woo. Finché un giorno Sang muore in modo violento, e tutti i suoi dipendenti sono sicuri che questo porti alla fine immediata della CompWare.

Quand'ecco che in ufficio arriva un uomo che si presenta come Regus Patoff (Waltz), di professione consulente aziendale, che aveva firmato un contratto con l'ora defunto capo per rimettere in sesto l'azienda, alle prese con problemi di bilancio di cui i dipendenti ignoravano l'esistenza.

I metodi di Patoff sono tanto duri quanto singolari: annusa le persone per capire chi puzza, licenzia quelli che lavorano da remoto, ma soprattutto non ha la più pallida idea di cosa faccia la CompWare. Tutto ciò mette in allarme Elaine, ex assistente (auto ridefinitasi "intermediaria creativa") di Sang, e Craig, programmatore in procinto di sposarsi.

La prima cosa che mette in allarme Elaine e Craig, al di là dei suoi metodi, è la scoperta che non c'è nessuna traccia online di un uomo di nome Regus Patoff. La seconda cosa, è che a quanto pare Patoff aveva già prestato i suoi servizi in un'azienda il cui capo era morto in circostanze violente. E se pensate che vi stiamo dicendo traoppo, sappiate che sono tutte informazioni che trovate nel trailer qui sotto, e soprattutto che non è nulla rispetto a quello che scoprirete guardando The Consultant.

Perché non dovete perdervi The Consultant

Permetteteci di insistere sulla performance di Waltz. Un gigante della recitazione, che in questi ruoli da cattivo si esalta, ed esalta chi lo guarda. Le sue espressioni, il modo in cui parla, persino il modo in cui resta fermo: tutto in lui è perfetto nel connotare l'insensata follia del suo personaggio.

E in questa serie, scritta da Tony Basgallop (Servant) basandosi su un romanzo di Bentley Little (e che in qualche modo ci ha riportato all'inquietudine "da ufficio" di Severance), gli è cucita addosso come un abito di sartoria, per consentirgli di valorizzare le sue doti e allo stesso tempo di dare profondità a una storia che avvolge lo spettatore e lo stritola (senza soffocare) nelle sue spire come un serpente imprevedibile.

Ma sarebbe ingeneroso non citare anche gli altri due interpreti principali della serie, ovvero Nat Wolff (Craig) e Brittany O'Grady (Elaine), che con i loro ruoli danno il loro prezioso contributo alla riuscita di una serie che, siamo pronti a scommetterci una piccola somma, verrà rinnovata da Amazon per una seconda stagione sull'onda del successo che avrà The Consultant.

Voto: 8.5