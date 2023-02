The Consultant, la spiegazione del finale e le ipotesi sulla stagione 2

Se avete finito di vedere gli otto episodi della prima stagione di The Consultant, è probabile che abbiate diverse domande che vi ronzano per la testa: in questo articolo proviamo a fornire alcune risposte, in alcuni casi ipotetiche, ma tutte ovviamente contraddistinte dalla presenza di spoiler.

Il nome di Regus Patoff, chi è e perché non fa le scale

Iniziamo dal nome del protagonista: cosa vuol dire Regus Patoff, anzi REG. U.S. PAT. OFF., che vediamo per la prima volta sulla scatola di saponi del povero Iain nel primo episodio, e che ci fa capire che il nome del protagonista è falso?

La sigla sta per Registered U.S. Patent Office, ovvero "registrato nell'ufficio brevetti negli Stati Uniti", un'etichetta che evidentemente si trova sui prodotti fabbricati negli USA.

Più tardi scopriamo da Frank Florez che, in pratica, Regus Patoff è stato creato assemblando ossa d'oro commissionate a Frank dai medici che - presumibilmente - lavoravano nell'ospedale vicino alla sua gioielleria. E forse è il suo peso, o la mancanza di cartilagini, a far sì che non riesca a piegare le gambe agilmente per fare le scale.

E quindi Regus Patoff sarebbe una sorta di creatura demoniaca, fatta d'oro quasi a rappresentare il capitalismo che lui difende risollevando aziende in crisi puntando sull'avidità (l'ufficio conteso fino alle botte dai colleghi della CompWare), la slealtà (il furto dell'ufficio di Iain da parte di Elaine) e la determinazione di chi "si va a prendere le cose" anziché meritarle.

Non a caso, i più acuti osservatori hanno notato alcune rappresentazioni dell'inferno di Dante. Non solo: quando la madre di Sang fa il suo discorso, dice che il figlio è stato ucciso dal diavolo ma lui non traduce quella frase. E poi rivediamo mamma Sang quasi "stordita" dai soldi e dagli agi che il "diabolico" Regus le ha concesso.

La spiegazione del finale: cosa succede nell'ultimo episodio

Analizziamo ora l'ultimo episodio. Scopriamo subito che l'elefante liberato da Patrice è morto dopo essere stato sedato per fermare i disastri che stava combinando. Ma Patrice vuole lo stesso i 10.000 dollari che gli mancano e va a chiederli a Elaine. Lei prova a chiamare Regus, che però nel frattempo è già proiettato verso il prossimo cliente, la Pterodactyl Robotics, alla cui fondatrice fa firmare lo stesso contratto firmato da Sang e prima dall'industriale delle protesi russo.

Alla CompWare inizia la festa, e quando Regus torna spiega a Elaine che il party è stato pagato con gli ultimi soldi del fondo cassa, quindi Patrice dovrà essere convinto ad accettare un ritardo nei pagamenti. Ci pensa quindi lui a minacciarlo indirettamente con un coltello e una stretta di mano infinita, finché lui sparisce dalla scena.

Craig intanto non è esattamente in clima da festa. Perché sa che nel codice del suo gioco già scaricato da un milione di utenti c'è un comando che permette di spiare i telefoni degli utenti stessi in modo totalmente illegale (lo aveva fatto per spiare il cellulare di Regus quando gli aveva scaricato il gioco).

E perché da giorni non vede la sua fidanzata Patti, con cui ha litigato dopo che lei ha scoperto che si era finto malato per andare chissà dove (a parlare con Frank Florez). Elaine trova Patti nella stanza degli archivi, intenta in modo quasi ipnotico a battere a macchina tutti i dati degli utenti che hanno scaricato il gioco. Quando Elaine la sveglia, vanno da Craig, che ha deciso di affrontare Regus una volta per tutte.

Ha preso il martello da giostre che avevano affittato per la festa, ed è andato a prendere a martellate il pavimento di vetro intorno a Patoff, fino a dare il colpo giusto per farlo crollare di sotto. Quindi Patoff muore? Neanche per sogno: poco dopo, mentre Patti Elaine e Craig si allontanano suonando l'allarme anti incendio, lo vediamo allontanarsi e lasciare impronte di piede senza un alluce.

L'epilogo: cosa fanno Elaine e Craig e chi è il bambino che gioca

Ed eccoci al finale. Elaine ha definitivamente compiuto la sua metamoforsi da brava ed etica lavoratrice a spietata arrampicatrice, diventando amministratrice delegata dell'azienda dopo aver difeso Regus durante l'interrogatorio della polizia.

Craig si lascia con Patti, fa bollire l'alluce di Regus e ha la conferma che l'osso è fatto d'oro. Regus nel frattempo visita ancora una volta il suo "vecchio" ufficio alla CompWare per compiacersi di come ha trasformato l'azienda (in un covo di serpi arriviste), ma è pronto per la sua nuova avventura alla Pterodactyl.

Sentiamo infatti da un telegiornale che la fondatrice si è suicidata, il che significa che Patoff può iniziare a lavorare. L'inquadratura passa dalla tv alla stanza, dove vediamo un bambino che gioca al videogame di Mr Sang Jungle's Odissey e riesce a completare il maledetto livello 316, quello che aveva fatto scattare di rabbia gli altri giocatori in fase di test, e conclude il gioco.

Se non l'avete notato, questo bambino è quello che ha ucciso Sang. Ha un nome, si chiama Tokyo, e lo si vede se si mette in pausa mentre lui è in scena: l'attore è Henry Rhoades, e il fatto che il suo personaggio abbia un nome (indicato già all'inizio dell'episodio 1, quando uccide Sang) e che venga mostrato alla fine della stagione, potrebbe avere un senso. Il che ci porta a...

Le ipotesi per la stagione 2 di The Consultant

Anche se possiamo dire che la serie potrebbe tranquillamente chiudersi qui, con Patoff che se ne va dopo aver trasformato un'altra azienda e si prepara per una nuova avventura, è facile prevedere che in caso di successo di pubblico, Amazon rinnoverà la serie per una stagione 2.

E il materiale di partenza c'è. Innanzitutto perché la nuova stagione potrebbe farci vedere come opererà in questa nuova azienda, la Pterodactyl, ma poi perché c'è ancora quasi tutto da scoprire sul suo personaggio.

È davvero un demone? I medici che lo hanno creato erano solo dei chirurghi su commissione o i veri fautori del progetto? E quindi qual è il suo vero scopo? Cosa sono quei riferimenti all'inferno dantesco?

Cosa succederà alla CompWare, a Craig, a Elaine? Come finirà la storia del codice spia nel gioco? Che fine farà mamma Sang? E appunto, chi è questo bambino di nome Tokyo, che legame ha con Patoff e i suoi mandanti?

E ancora: che cosa è successo alla vedova del magnate russo che si è amputata? E perché Regus la voleva uccidere? Come ha fatto raddoppiare le amputazioni in Russia?

Insomma, sono davvero tantissimi gli enigmi e i misteri ancora da risolvere nella storia di The Consultant, e siamo abbastanza convinti che, almeno in parte, troveranno soluzione nella stagione 2, che sarà realizzata in caso di, secondo noi probabile, rinnovo della serie.