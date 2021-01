The Crew: diffuso il trailer della nuova sit-com Netflix con Kevin James

Netflix sta per lanciare una nuova sit-com con un veterano della commedia Kevin James. Il prossimo 15 febbraio, infatti, debutterà sulla piattaforma streaming The Crew la nuova comedy ambientata nel mondo della NASCAR, cioè la gestione dei campionati automobilistici. La serie, infatti, uscirà esattamente il giorno dopo la celebre gara di macchine che è il secondo avvenimento sportivo più seguito in America.

The Crew: tutto ciò che sappiamo

The Crew è una creazione di Jeff Lowell (già noto per The Ranch, Due uomini e mezzo), e seguirà le performance di James nei panni del capo di una scuderia NASCAR, la Bobby Spencer Racing. Dopo le dimissioni del proprietario le responsabilità ricadranno sulla figlia Catherine e Kevin dovrà proteggere se stesso e il suo staff dagli svariati tentativi della ragazza, dipendente dai social, di modernizzare la squadra e renderla più "digitale". La ragazza, inoltre, vorrebbe sostituire il pilota Jake Martin con una ragazza promettente, Jessie, inserendo quindi una donna al volante al posto di un uomo.

Nel cast della serie troviamo Gary Anthony Williams (The Neighborhood), Dan Ahdoot (Cobra Kai), Sarah Stiles (Billions), Bruce McGill (Rizzoli & Isles), Jillian Mueller (The Last O.G), Freddie Stroma (Bridgerton) e Paris Berelc (Alexa & Katie).