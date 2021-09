In 'The Crown 5' ci sarà Dodi Al-Fayed: tutto quello che sappiamo

Ha appena conquistato 11 statuette agli ultimi Emmy Awards 2021 accaparrandosi il podio in quasi tutte le categorie degli ambiti premi americani del piccolo schermo. Un grande successo per una serie che non riesce proprio a smettere di far parlare di sé. The Crown, infatti, continua a essere al centro di un dibattito mediatico annunciando che nella sua quinta stagione entrerà nel cast anche il personaggio di Dodi Al-Fayed, l'ultimo fidanzato di Lady Diana scomparso insieme a lei nell'incidente mortale di 31 agosto 1997 nel Pont de l'Alma di Parigi. A riportare la notizia è la rivista Variety che conferma l'ingresso dell'imprenditore egiziano nella trama di The Crown 5 e del suo interprete che sarà l'attore Khalid Abdalla. Sarà proprio il britannico de Il cacciatore di aquiloni e Hanna, a trasformarsi nell'uomo che è stato al fianco di Lady D negli ultimi momenti della sua vita in una stagione della serie che sarà dedicata agli anni '90 della corona inglese.

The Crown 5 racconterà la morte di Diana?

Iniziamo con il dire che l'ingresso nel cast di Abdalla nei panni di Al-Fayed e di Salim Daw che interpreterà, invece, suo padre Mohamed Al-Fayed, il miliardario ex proprietario di Harrods, annunciano che la trama di The Crown 5 coprirà un ampio arco temporale, cioè gli anni '90. Si partirà, infatti, dai momenti difficili del matrimonio di Carlo e Diana, passando per il loro divorzio, la controversa intervista di Lady D. alla BBC, fino ad arrivare (forse) alla morte della Principessa, allora fidanzata di Al-Fayed. Questa stagione, inoltre, includerà il cosiddetto "annus horribilis", così come lo ha definito la stessa regina riferendosi al 1992, momento storico in cui tre dei suoi quattro figli si sono separati e anno dell'incendio nel castello di Windsor. Per quanto riguarda, però, la morte e l'inciente di Diana non è ancora stato confermato se saranno al centro della narrazione ma probabilmente si continuerà sulla stessa linea delle altre stagioni, raccontando solo il prima e il dopo di determinate circostane drammatiche.

The Crown 5: il nuovo cast

Come accade ad ogni stagione di The Crown, anche con la 5, cambieranno gli interpreti della serie. Elizabeth Debicki subentra a Emma Corrin nel ruolo di Diana, Elisabetta II sarà interpretata da Imelda Staunton dopo Claire Foy e Olivia Colman e Dominic West diventerà il Principe Carlo al posto di Josh O'Connor. Jonathan Pryce erediterà il ruolo del Principe Filippo mentre Lesley Manville seguirà Vanessa Kirby nei panni della Principessa Margaret. John Major, primo ministro del Regno Unito dal '90 al '97 sarà interpretato da Jonny Lee Miller.

Quando esce The Crown 5 su Netflix

La quinta stagione della serie drammatica dedicata al racconto della vita dei reali inglesi è ora in fase di riprese e possiamo immaginare che il suo debutto avverrà nell'arco del 2022. Per ora, però, restiamo in attesa di ulteriori news al riguardo.