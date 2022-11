The Crown 6 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

La quinta stagione di The Crown ha appena fatto il suo debutto su Netflix con dieci nuovi episodi che si sono incentrati sulla vita della famiglia reale inglese nel decennio degli anni '90 ma adesso tutti si stanno chiedendo se ci sarà un continuo della storia oppure no. Il dubbio ve lo togliamo subito perché la sesta stagione di The Crown è già stata confermata. Gli autori della serie, infatti, avevano già previsto che The Crown sarebbe durato sei stagioni e la prossima, infatti, sarà l'ultimo capitolo di questa saga che per anni ha tenuti incollati davanti allo schermo tantissimi spettatori. Ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla prossima e ultima stagione di The Crown.

Di cosa parlerà The Crown 6

Per ora non abbiamo ancora la certezza su quale sarà nel dettaglio la trama della prossima stagione di The Crown ma, in base a quando rivelato da Deadline possiamo anticipare che la stagione 6 della serie coprirà la fine degli anni '90 e i primi anni 2000 con l'inserimento del personaggio di Kate Middelton e il racconto del suo rapporto con il Principe William prima di diventare sua moglie. Tra tutti gli eventi narrati non ci sarà, però, l'incidente di Lady D che la portò alla morte ma solo i momenti prima e dopo il tragico evento. Netflix stessa ha rivelato questo dettaglio sulla trama di The Crown 6.

Chi ci sarà nel cast di The Crown 6

Nella prossima stagione di The Crown per ora sappiamo che a vestire i panni di Diana sarà Elizabeth Debicki insieme a Rufus Kampa e Will Powell, interpreti rispettivamente del Principe William e del Principe Harry.

Quando esce The Crown 6 su Netflix

Per ora non abbiamo a disposizione una data certa di uscita di The Crown 6 su Netflix ma possiamo immaginare di vedere i nuovi episodi sul catalogo della piattaforma di streaming non prima del 2024.