The Crown 6, arrivano le prime immagini di William e Kate

The Crown 6 è pronta a regalare al pubblico un finale di serie memorabile e a guardare le prime immagini dal set possiamo ben che immaginare che il capitolo conclusivo della serie Netflix sulla famiglia reale inglese non potrà che essere un successo. Intanto bisogna dire che gli attori scelti per interpretare William e Kate, rispettivamente Ed McVey e Meg Bellamy, attrice esordiente di soli 19 anni, i cui nomi erano già trapelati in passato, sono identici ai due duchi di Cambridge nella loro versione più giovane, una somiglianza straordinaria che renderà la serie ancora più realistica di quanto non sia già. Le prime immagini "rubate" dal set di The Crown 6, infatti, mostrano due giovani William e Kate alle prese con le prime uscite insieme ai tempi dell'università, quella di St. Andrews dove si sono conosciuti, e Ed e Meg, insieme sembrano essere davvero la versione giovane di William e Kate. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su The Crown 6.

The Crown 6: come sarà il gran finale di serie?

La sesta stagione di The Crown coprirà gli anni dall'estate del 1997 fino agli inizi degli anni 2000, meno di dieci anni. Tra gli argomenti trattati ci sarà la morte della Principessa Diana, il matrimonio di Edoardo con Sophie Wessex e le morti della principessa Margaret e della regina madre nel 2002. Intanto verrà mostrato il primo incontro di William e Kate all'università e l'inizio della loro storia d'amore.

William e Kate, la storia d'amore

Un argomento molto importante del finale di The Crown sarà proprio l'amore tra William e Kate Middleton, diventata poi sua moglie e madre dei suoi figli. I due si sono conosciuti ai tempi dell'università di St. Andrews in Scozia dove entrambi studiavano storia dell'arte. Dopo le prime uscite, una relazione solida e una piccola rottura nel 2007 seguita poi da un riavvicinamento, William ha chiesto a Kate di sposarlo con lo stesso anello donato dal padre alla mamma Diana. Il 16 novembre 2010 venne annunciato il fidanzamento ufficiale e il 29 aprile del 2011, i due, si sposarono e nello stesso giorno William è diventat Duca di Cambridge.

William e Kate hanno avuto tre bambini, George, nato nel 2013, Charlotte, nata nel 2015 e Louis, nato nel 2018.

Quando esce The Crown 6 su Netflix

La sesta e ultima stagione di The Crown potrebbe debuttare su Netflix in questo 2023. Solitamente la serie esce in autunno quindi possiamo immaginare di poter vedere i nuovi e ultimi episodi di The Crown 6 tra novembre e dicembre 2023.