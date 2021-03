The Crown: è impennata di views per la serie Netflix dopo l'intervista di Harry e Meghan

La chiacchieratissima intervista rilasciata in esclusiva da Harry e Meghan a Oprah se da un lato ha alterato gli equilibri della monarchia inglese creando uno scalpore a livello internazionale, dall'altro ha fatto bene a Netflix. Proprio grazie a quest'intervista di Oprah Winfrey agli ex duchi di Sussex, infatti, la serie The Crown ha avuto una repentina impennata di visualizzazioni. La serie vincitrice di ben 4 Golden Globes che racconta la storia della famiglia reale inglese e che ha appena introdotto il personaggio di Diana ha raddoppiato il numero di streaming da parte del pubblico sempre più curioso di seguire le vicende dei personaggi più chiacchierati del momento.

The Crown raddoppia gli streaming dopo l'intervista di Harry e Meghan

L'app Reelgood, che mette insieme tutti i servizi di streaming, ha analizzato i dati delle views di The Crown e ha notato un grande effetto "Harry/Meghan" sulle visualizzazioni della serie che sono raddoppiate giornalmente. Gli streaming, inoltre, sono aumentati ancora ogni volta che è stato pubblicato uno statement da perte della famiglia reale.

The Crown è diventata la nona serie tra le più viste sulla piattaforma tra i due milioni di utenti di Reelgood negli Sati Uniti la scorsa settimana.

Inoltre, l'azienda di data science Parrot Analytics ha visto come l'intervista di Oprah a Harry e Meghan ha provocato un aumento di interesse sia per The Crown che per The Royals sempre di Netflix.