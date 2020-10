The Crown, Margaret Thatcher domina il trailer della quarta stagione

Netflix Italia ha diffuso le nuove immagini della fortunata serie sui reali inglesi in arrivo il 15 novembre. Due donne al comando in uno scontro che si preannuncia carico di emozioni

Il final trailer della quarta stagione di "The Crown" è stato diffuso da Netflix nella giornata di giovedì 29 ottobre. Protagonista assoluta delle nuove immagini non è però la regina Elisabetta (interpretata anche in questa stagione da Olivia Colman) e nemmeno il tanto atteso personaggio di Lady Diana.

La vera sorpresa della quarta stagione in arrivo su Netflix il 15 novembre sembra infatti essere Gillian Anderson nel ruolo del primo ministro britannico Margaret Thatcher. La performance galvanizzante dell'attrice naturalizzata britannica domina il nuovo look della prossima stagione, così come l'introduzione dell'attrice emergente Emma Corrin nei panni della principessa Diana. I tanto attesi debutti di Thatcher e Diana sono destinati a rivitalizzare la serie Netflix con un nuovo entusiasmo. Secondo la sinossi ufficiale di Netflix, la quarta stagione tornerà a raccontare le vicende dei reali inglesi dalla fine degli anni '70, quando la regina Elisabetta (Colman) e la sua famiglia iniziano a cercare una sposa appropriata per il principe Carlo (Josh O'Connor), che a 30 anni non è ancora sposato. Mentre la nazione inizia a sentire l'impatto delle politiche di divisione introdotte dallaThatcher, scoppiano anche le prime tensioni tra lei e la regina fino alla guerra delle Falkland, che porterà il caos all'interno Commonwealth. La storia d'amore tra Carlo e una giovane Lady Diana Spencer sarà invece una favola necessaria per tenere unito il popolo britannico mentre, a porte chiuse, la famiglia reale diventerà sempre più divisa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In una dichiarazione a Indiewire che anticipa la prossima stagione, lo showrunner di "The Crown", Peter Morgan, riflette sul rapporto tra la Regina Elisabetta e Margaret Thatcher, dicendo: «Si potrebbe dire che sono due donne molto simili, nate a pochi mesi di distanza. E' ormai risaputo che la regina e la Thatcher non andassero d'accordo. Penso che probabilmente ci fosse molto rispetto. Ma avevano anche molte differenze, è stato davvero divertente esplorare le loro forti personalità e le loro somiglianze. Ho anche la possibilità di esplorarli entrambi come madri. Scrivere la Thatcher e la regina come madri era probabilmente un angolo che nessuno aveva esplorato prima. Ha prodotto uno dei miei episodi preferiti della stagione. Il cast della quarta serie di "The Crown" include anche Helena Bonham Carter nei panni della principessa Margaret, Tobias Menzies nei panni del Duca di Edimburgo, Erin Doherty nei panni della principessa Anna, Emerald Fennell nei panni di Camilla Parker Bowles, Marion Bailey nei panni della regina madre, Georgie Glen nei panni di Lady Fermoy , Tom Byrne nel ruolo del principe Andrew, Angue Imrie nel ruolo del principe Edward e Charles Dance nel ruolo di Lord Mountbatten.