The Crown vola su Netflix dopo la morte della Regina Elisabetta II

The Crown, la serie biografica sulla famiglia reale inglese ha sempre affascinato il pubblico ottenendo ottimi risultati in fatto di views ma mai quanto ora. Il titolo Netflix, vincitore di 11 Emmy, giunto alla quarta stagione, infatti, ha avuto un boom di visualizzazioni improvvise dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II lo scorso 8 settembre all'età di 96 anni e dopo ben 70 anni di regno. Un evento che ha sconvolto il mondo intero, legatissimo a questa figura reale, e che ha portato a incrementare, ancora di più, l'interesse pubblico verso la famiglia reale inglese. Così, se The Crown ha sempre avuto la sua bella fetta di pubblico di fedelissimi fan, ora, ha preso anche tutto il resto deli spettatori che, incuriositi dal passato e dalle imprese della Regina, hanno deciso di iniziare a guardare la serie.

The Crown: è boom di views su Netflix

Anche se la sua quarta stagione, la più recente, ha fatto il suo debutto due anni fa, The Crown è in vetta alle classifiche Netflix. Questa serie, infatti, ha scalzato via tutti gli altri titoli presenti in top 10 ottenendo oltre l'800% di pubblico in più rispetto al solo weekend precedente alla scomparsa della Regina. Negli Stati Uniti c'è stato il picco maggiore di views che sono letteralmente quadruplicate, in Francia, triplicate e in generale il pubblico di tutto il mondo è aumentato ben quattro volte rispetto alla settimana precedente. In Italia, The Crown è seconda nella top 10 delle serie più viste dopo la nuova stagione di Cobra Kai, appena uscita su Netflix.

The Crown 5: quando esce su Netflix?

Attualmente in fase di stop dalle riprese in rispetto della scomparsa di Elisabetta II, The Crown 5 è attesa su Netflix il prossimo novembre anche se non abbiamo ancora a disposizione una data precisa di debutto. Nella nuova stagione, però, a interpretare la Regina Elisabetta sarà Imelda Staunton mentre Jonathan Price sarà suo marito Filippo. Dominic West vestirà i panni di Carlo, ora re, mentre Elizabeth Debicki sarà la principessa Diana. The Crown, che racconta la storia della famiglia reale inglese dalla fine degli anni '40, si concluderà con la sesta stagione arrivando a raccontare gli avvenimenti dei primi anni Duemila.