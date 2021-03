The Dark Forest: cosa sappiamo finora sulla nuova serie Netflix dai creatori di Game of Thrones

The Dark Forest è il nuovo sci-fi drama di Netflix creato da Alexander Woo (di True Blood) e dagli sceneggiatori di Game of Thrones David Benioff e D. B. Weiss. Questo nuovo prodotto Netflix non è altro che l'adattamento tv di una trilogia di romanzi cinesi chiamata Three-Body Problem scritta da Liu Cixin. A parlare dell'adattamento per la piattaforma di streaming di questa nuova serie sono gli stessi Beinoff e Weiss che definiscono la storia come ambiziosa e in grado di portare i lettori in un viaggio dagli anni '60 fino alla fine del tempo, dalla vita sulla terra fino ai margini dell'universo e a cui non vedono l'ora di dare vita. A dare l'annuncio su questo nuovo progetto è stata la stessa piattaforma attraverso i suoi canali social lo scorso 1 settembre:

Tra i produttori esecutivi di The Dark Forest ci sono due nomi d'eccezione del mondo del cinema: Rian Johnson (regista di Star Wars e Knives Out), Brad Pitt e Rosamund Pike. Per ora non è ancora sicuro che Johnson rivesta il ruolo anche di regista anche se il regista non è proprio estraneo al mondo televisivo data la sua mano dietro l'episodio “Ozymandias” della serie cult Breaking Bed. Per quanto riguarda gli episodi della prima stagione della serie, il numero è ancora ignoto ma, come quasi tutte le nuove serie Netflix dovrebbero aggirarsi dagli otto ai dieci della durata di circa un'ora ognuno.

A che punto è la produzione della serie?

Ora come ora non abbiamo nessuna data certa sulla produzione di qesta serie ma sappiamo che Beinoff e Weiss dovrebbero dedicarsi alla produzione di questa serie in questo 2021.

The Dark Forest: la trama

La trama narrata dalla nuova serie Netflix è tratta dai romanzi dello scrittore di fantascienza Liu Cixin. Di cosa parlano? Del primo contatto degli umani con forme di vita aliene di un pianeta chiamato Trisolaris e dei conflitti emersi tra queste due specie di esseri viventi. Uno dei protagonisti della storia, Ye Wenjie, è uno scienziato che ha perso la fiduzia nell'umanità ed è proprio lui a far sì che gli abitanti di Trisolaris scoprano la terra e la invadino. Però, a loro, serviranno almeno un paio di secoli per raggiungere la luna quindi, gli umani, hanno ancora tempo di prepararsi. Lo stesso Ye, anni dopo, diventerà il leader di un'organizzazione segreta a favore dell'invasione aliena, gruppo che si dividerà tra coloro che pensano che gli alieni debbano invadere la Terra e migliorare gli umani e quelli che pensano che debbano, invece, sterminarli.

Cosa sappiamo sul cast di The Dark Forest?

Al momento non sono stati confermati i nomi degli attori e attrici che comporranno il cast della serie.

The Dark Forest: la data di uscita

Per quanto riguarda la data di uscita, dando per certo che la produzione della serie inizi nel 2021, possiamo immaginare che gli episodi della prima stagione potrebbero essere disponibili sulla piattaforma di streaming nel 2022.