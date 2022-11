Se cercate una serie che vi metta i brividi, guardate The Devil's Hour su Prime

The Devil's Hour

Dal 28 ottobre, giusto in tempo per Halloween, su Prime Video è uscita The Devil's Hour, miniserie tv britannica di genere horror-fantascientifico (e dopo spieghiamo perché c'entra anche la fantascienza). Nel caso ve la siate persa, o meglio che non abbiate fatto in tempo a vederla nella sera più "spaventosa" dell'anno, poco male: The Devil's Hour vi darà i brividi sempre e comunque, anche se la guarderete nel pomeriggio di un giorno d'agosto con il sole a picco.

Il perché di questa specie di garanzia ve lo spieghiamo più avanti nel corso di questa recensione, al fondo del quale azzarderemo anche una possibile spiegazione del finale e la nostra ipotesi sulla stagione 2. Ma prima, riassumiamo brevemente e senza spoiler la trama di questa (prima stagione di) The Devil's Hour.

Di cosa parla The Devil's Hour

La protagonista della storia è Lucy Chambers (Jessica Raine), un'operatrice dei servizi sociali che vive da sola con il figlio Isaac, da quando ha deciso di separarsi dal marito Mike (Phil Dunster, ovvero il Jamie Tartt di Ted Lasso), con cui ancora si frequenta, perché lui non riusciva ad avere un rapporto con Isaac.

E in effetti Isaac non è proprio un bambino facile. Non ride, non piange, non si spaventa, non si arrabbia, insomma è apparentemente privo di emozioni, ma ciò non gli pregiudica affatto l'affetto della madre, che passa da un medico all'altro per trovare un rimedio per lui.

Solo che qualcosa sta per succedere, e lo capiamo fin dalla prima scena, dal confronto tra Lucy e un personaggio interpretato da Peter Capaldi, all'interno di una tipica sala da interrogatorio di polizia.

Tutto, infatti, inizia da un omicidio di un uomo di mezza età. A indagare sul caso sono il detective Ravi Dhillon (Nikesh Patel), che ha una fobia del sangue decisamente singolare per uno che fa il suo laovro, e il suo collega Nick Holness (Alex Ferns), che con il suo accento scozzese e la sua etica ci conquista tutti.

E dunque cosa c'entra quell'omicidio con Lucy? E chi è quell'uomo nella stanza degli interrogatori? E soprattutto: perché Lucy si sveglia sempre, ogni notte da che ha memoria, alle 3.33 di notte, ovvero la cosiddetta "ora del diavolo"? Proviamo a rispondere più avanti, nella spiegazione del finale, ma per ora ci fermiamo qui per evitare spoiler e vi invitiamo a guardare il trailer ufficiale di questa serie.

Perché guardare The Devil's Hour

Sgomberato il campo da motivazioni legate alla ricorrenza di Halloween, proviamo a spiegare perché vi consigliamo caldamente di guardare The Devil's Hour.

Una serie strana, che mescola il sangue degli horror ai viaggi nel tempo della fantascienza, e che quasi fino alla fine non si capisce proprio dove voglia andare a parare.

Eppure, è proprio questa la ragione per cui ne suggeriamo la visione. La sua eccentricità, la sua diversità rispetto ai canoni dei film e delle serie dell'orrore, frutto di una mescolanza originale e per nulla scontata.

Tra visioni, paradossi, ombre, ricordi che sembrano sogni che sembrano presagi, la trama si dipana con una struttura che non possiamo neanche definire se non vogliamo rischiare di anticipare nulla. E proprio per questo, dopo il nostro voto, proviamo a spiegare il fin ale e a ipotizzare la possibile uscita di una stagione 2.

Voto: 7.5

La spiegazione del finale di The Devil's Hour (spoiler)

Dunque, se proseguite nella lettura lo fate a vostro rischio e pericolo, ma eccoci con la nostra intepretazione del finale di The Devil's Hour.

In breve, alla stazione di polizia Lucy ha chiuso Ravi fuori dalla stanza per un ultimo colloquio tete a tete con Gideon, e qui finalmente capiamo un po' di cose: ad esempio che il motivo per cui Lucy si sveglia sempre alle 3.33 è legato al fatto che nella sua "vita originale" la madre si suicidava con un colpo di fucile proprio a quell'ora.

In quella linea temporale, lo schock della morte portava Lucy a voler diventare una detective della polizia, indagando e arrestando Gideon, per poi incontrarlo dopo 25 anni di galer a e confessargli che il suo shock più grande era proprio legato al suicidio della madre.

E allora Gideon, nel suo loop successivo - cioè nella sua "ricorrenza" o comunque nella vita successiva - interviene su quel fucile per far sì che il tentativo di suicidio fallisca.

Ciò comporta che Lucy non senta lo stimolo a diventare poliziotta, e quindi non sposi Ravi, e quindi sposi Mike (conquistato dalla sua risata una sera a caso in un bar) e abbia Isaac. Ma ciò non impedisce a Ravi di conoscere Lucy e di avviare le indagini che li portano a scoprire Gideon e la sua folle storia iniziata con l'omicidio del proprio padre perpetrato (più e più volte) per impedirgli di uccidere lui e suo fratello.

E dunque: in questa timeline Lucy esce dall'interrogatorio, sale in macchina e mette il cellulare in carica, che si riaccende e fa arrivare il messaggio in segreteria in cui Isaac spiega che il padre "gli ha fatto venire freddo" e chiede alla madre di tornare subito a casa.

In quella casa dove quell'infame di Mike lo maltratta e lo lascia morire tra le fiamme, per liberarsene una volta per tutte convinto di poter stare con Lucy. Ma anche in quella casa che, nella linea temporale non alterata da Gideon, era invece abitata dai Warren, colpiti dal medesimo incendio su cui la detective Lucy indagherà.

Ed ecco spiegate le voci che Isaac sente: come spiega Gideon, lui ha la capacità di "scivolare" da una linea temporale all'altra, vedendo e toccando cose dove sua madre e Gideon hanno solo "memorie". E questo ci porta alla nostra ipotesi per una pissibile stagione 2.

The Devil's Hour avrà una stagione 2?

Non ci sono notizie ufficiali in tal senso, ma il materiale ci sarebbe eccome per una seconda stagione. Innanzitutto per scoprire dove è andato Gideon dopo che, grazie al laccio, è sfuggito ai poliziotti che lo avevano in custodia.

E ancora: Isaac è morto o è finito in un'altra timeline? E Lucy è morta nell'incendio o è sopravvissuta? E poi perché Lucy vedeva nei suoi ricordi il volto di Ravi barbuto e coperto di sangue? Insomma, gli spunti non mancano per una possibile nuova stagione, ma lo capiremo solo tra qualche mese.