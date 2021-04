"The Devil's Hour", Amazon prepara la serie tv sulla leggendaria ora del diavolo e delle streghe

Avete mai sentito parlare dell'ora del diavolo, o dell'ora delle streghe? Di quei fenomeni paranormali che succedono nel cuore della notte, mentre tutti dormono?

Se il solo pensiero vi ha fatto venire i brividi, forse non è fatta per voi The Devil's Hour, la nuova serie tv thriller britannica annunciata da Amazon Prime Video e che si basa su una leggenda "dark" molto popolare soprattutto nei Paesi di lingua inglese.

Prima di vedere di che cosa parlerà questa serie tv, e di raccontare da dove nasce la leggenda sul momento demoniaco della notte (spoiler: ha a che fare con la storia di Gesù), occorre precisare che la serie tv The Devil's Hour non ha niente a che vedere con l'omonimo film horror del 2016 che parlava di un reverendo e un insegnante con un misterioso segreto.

Piuttosto, è collegata ad altre fortunate serie tv britanniche come Doctor Who, Dracula, Sherlock e la nuovissima Gli Irregolari di Baker Street, visto che i produttori esecutivi sono Steven Moffat (Doctor Who, Dracula, Sherlock) e Sue Vertue (Dracula, Sherlock), mentre il regista è Johhny Allan, lo stesso di The Irregulars.

"The Devil's Hour": di cosa parla la nuova serie tv Prime Video

Creata da Tom Moran, uno dei giovani sceneggiatori britannici più promettenti del momento, questa nuova serie thriller in 6 episodi è prodotta da Hartswood Films e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video.

Per quanto riguarda la trama della serie tv, vi riportiamo la singolare descrizione fornita da Amazon: "Ti sei mai svegliato nel cuore della notte percependo che qualcosa non era a posto? Potresti esserti svegliato proprio durante "l'ora del diavolo" - l'ora compresa tra le tre e le quattro del mattino e precisamente alle 3:33 - quando possono accadere fatti inspiegabili.The Devil’s Hour segue la storia di Lucy Chambers, che si sveglia ogni notte alle 3:33. Suo figlio di otto anni è introverso e non mostra emozioni, sua madre parla a sedie vuote, la sua casa è infestata da reminiscenze di una vita che non è la sua. Ora che il suo nome viene inspiegabilmente connesso a una serie di brutali omicidi avvenuti nella sua zona, Lucy deve affrontare le questioni a cui ha cercato di sfuggire tutti questi anni.The Devil’s Hour è un inquietante thriller filosofico che cerca di spiegare l'inspiegabile".

Che cos'è la leggenda sull'ora del diavolo?

The Devil's Hour, anche nota come The Witching Hour (l'ora delle stregonerie), è anche il nome di una leggenda molto popolare nel Regno Unito e in altri Paesi di lingua inglese.

Secondo questa leggenda, se ci si sveglia tra le 3 e le 4, è a causa di qualche fenomeno demoniaco o paranormale che sta avvenendo nella realtà o nei sogni (o per meglio dire incubi).

Ci sono numerose teorie sull'ora del diavolo. La più esoterica-mistica, già che siamo in periodo di Pasqua, riguarda il fatto che Gesù Cristo è morto alle 3 del pomeriggio: di conseguenza, all'opposto di quell'orario, e cioè appunto alle 3 di notte, si verificherebbero strani fenomeni legati all'opera di Satana (del resto, il rovesciamento dei simboli religiosi è tipico delle credenze oscure, basti pensare alla croce rovesciata usata dai satanisti per invocare il demonio). ù

Chi vuole dare una spiegazione più o meno scientifica al fenomeno, quindi lasciando perdere la leggenda sul fatto che a quell'ora è più sottile il velo che separa il nostro mondo da quello degli spiriti, sottolinea invece che intorno a quell'ora di solito le persone sono in una fase del sonno che incomincia a farsi meno profonda (perché riposiamo già da qualche tempo), e quindi è più facile che ci si svegli senza un motivo apparente.

Al contrario, un'altra teoria fisica sostiene che a quell'ora i ritmi circadiani ci portano a essere profondamente addormentati, con il polso rallentato e la temperatura corporea abbassata: per questo una persona che si sveglia in quella fase potrebbe avere un brivido di freddo, che secondo la leggenda sarebbe appunto la dimostrazione di un contatto con il diavolo.

Quando uscirà la serie tv "The Devil's Hour" su Prime?

Amazon ha comunicato l'avvio delle riprese in UK della nuova serie tv: al momento non c'è una data di uscita ufficiale, ma volendo fare un'ipotesi, quale giorno sarebbe più appropriato del 1° novembre, il giorno di Halloween?