The Devil's Hour, la serie già rinnovata da Prime Video per le stagioni 2 e 3

Ci avranno anche "tolto" Paper Girls, ma per gli amanti delle serie tv sui paradossi e i viaggi spazio temporali arriva una buona notizia da Prime Video: Amazon, infatti, ha rinnovato ufficialmente The Devil's Hour per le stagioni 2 e 3.

Il grande successo ottenuto a livello internazionale dalla serie thriller-horror britannica ha convinto i vertici di Prime Video a rinnovarla addirittura per due stagioni, dando già le prime anticipazioni. Ma vi avvisiamo che ci vorrà pazienza, perché la produzione inizierà nei primi mesi del 2023.

I personaggi che ritornano in The Devil's Hour 2 e 3

Jessica Raine (Patrick Melrose) e Peter Capaldi (Paddington) riprenderanno i ruoli di Gideon e Lucy Chambers, e al loro fianco ci saranno Nikesh Patel (Starstruck), Phil Dunster (Ted Lasso), Meera Syal (Yesterday), Benjamin Chivers, oltre a nuovi personaggi.

The Devil’s Hour è prodotta da Hartswood Films (Dracula, Sherlock), scritta da Tom Moran, e ha come executive producer Steven Moffat (Doctor Who, Dracula, Sherlock), Moran, e Sue Vertue (Dracula, Sherlock).

Di cosa parleranno le nuove stagioni

I due capitoli successivi della serie Original acclamata dalla critica continueranno la storia di Lucy Chambers (Jessica Raine), una donna alle prese con la ricerca di un serial killer, Gideon (Peter Capaldi), in modi che non avrebbe mai immaginato. Nella seconda stagione verranno alla luce le vere intenzioni di Gideon, quando cercherà di coinvolgere Lucy in una missione per fermare un’inafferrabile forza del male. Allo stesso tempo sequel e prequel del primo capitolo, non c’è da aspettarsi nulla se non l’inaspettato.

"Raccontare una storia per la TV non è affatto semplice" ha spiegato Tom Moran, creatore e sceneggiatore. "La prima stagione di The Devil’s Hour è stata solo l’inizio – il prologo di un romanzo TV. Sono così felice di poter continuare a girarne le pagine e mettere man mano i pezzi del puzzle al loro posto. Se pensavi che l’ultimo episodio della prima stagione contenesse tutte le risposte, forse non ti sei posto le giuste domande". E su quest'ultima affermazione concordiamo pienamente.