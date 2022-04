The Diplomat: tutto sul nuovo thriller politico di Netflix

Netflix si prepara a lanciare un nuovo thriller politico, The Diplomat, che vede tra i suoi protagonisti un volto molto noto del piccolo schermo, Keri Russell. L'ex attrice di Felicity, infatti, sarà il personaggio principale ma anche la produttrice esecutiva di questo nuovo titolo della piattaforma di streaming scritto da Debora Cahn, la sceneggiatrice di West Wing e Homeland. Ma entriamo più nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova serie Netflix.

Tutte le new entry nel cast di The Diplomat

Se fino a oggi avevamo a disposizione solo i nomi di Keri Russell, Rufus Sewell e Ali Ahn come cast di The Diplomat adesso possiamo essere sicuri di altre new entry. Hanno, infatti, firmato il contratto come attori regolari del cast anche David Gyasi, Ato Essandoh e Rory Kinnear. Oltre a loro ci saranno anche Miguel Sandoval, Nana Mensah, Michael McKean, Celia Imrie e Penny Downie.

La trama di The Diplomat

La storia di The Diplomat è quella di una donna in carriera, Kate Wyler (interpretata dalla Russell), una diplomatica che accetta la prestigiosa mansione di affrontare e gestire una crisi a livello internazionale. Questo compito, però, sembra al di là delle sue possibilità creando spiacevoli ripercussioni sulla sua vita privata e sul suo futuro nella politica. Tra sfide, colpi di scena e un'analisi profonda della piscologia dei personaggi questa nuova serie Netflix si prospetta molto interessante.

Quando esce The Diplomat su Netflix

Per ora non abbiamo una data certa di uscita di The Diplomat ma possiamo immaginare di poter vedere la serie entro la fine dell'anno o al massimo a inizio del prossimo dato che le riprese sono attualmente in corso nel Regno Unito.