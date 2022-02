Keri Russell è la protagonista di una nuova serie Netflix, The Diplomat

Keri Russell torna sul piccolo schermo in una nuova serie tv dal titolo The Diplomat. L'ex star di Felicity sarà protagonista di un nuovo thriller politico di Netflix targato Debora Cahn, la sceneggiatrice di West Wing e Homeland. La Russell vestirà non solo i panni della protagonista di questa nuova storia ma sarà anche produttrice esecutiva della serie. Entriamo, però, nel vivo della faccenda per capire cosa sappiamo finora su The Diplomat e quando potremo trovare i suoi episodi sul catalogo del colosso dello streaming.

The Diplomat: di cosa parla

La storia di The Diplomat si incentra sulla vita di una donna in carriera, Kate Wyler, interpretata dalla Russell) una diplomatica che accetta la prestigiosa mansione di affrontare e gestire una crisi a livello internazionale. Questo compito, però, sembra al di là delle sue possibilità creando spiacevoli ripercussioni sulla sua vita privata e sul suo futuro nella politica. Tra sfide, colpi di scena e un'analisi profonda della piscologia dei personaggi questa nuova serie Netflix si prospetta molto interessante.

Quando esce The Diplomat su Netflix

Non è ancora stata definita una data di uscita di The Diplomat ma possiamo immaginare di trovare questo nuovo prodotto seriale sul catalogo Netflix tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo.