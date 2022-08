Dopo Bridgerton arriva The Empress, la nuova serie Netflix sulla principessa Sissi

Mentre i fan di Bridgerton aspettano l'attesissima terza stagione, Netflix si prepara a lanciare un nuovo ed entusiasmante dramma storico romantico. The Empress sbarcherà sul catalogo della piattaforma di streaming raccontando la storia di Sissi, l'imperatrice d'Austria e promette di riempire il buco lasciato proprio da Bridgerton. La serie è un titolo originale tedesco scritto da Katharina Eyssen e basato sui primi anni di vita e sul romanticismo dell'imperatrice Elisabetta d'Austria. La serie è stata scritta da Bernd Lange, Janna Maria Nandzik e Lena Stahl. Florian Cossen e Katrin Gebbe sono i co-registi della serie. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire trama e data di uscita su Netflix della serie.

Qual è la trama di The Empress

Quando la ribelle Elisabetta ("Sissi") incontra l'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, l'amore inebriante della giovane coppia stravolge completamente la gerarchia di potere presso la corte viennese. Dopo il matrimonio la giovane imperatrice deve farsi valere non solo nei confronti della suocera Sofia, sovrana assetata di potere, ma anche con il cognato Maxi, che desidera il trono (e anche Sisi). Mentre le truppe nemiche si assembrano al confine dell'impero asburgico, i viennesi si ribellano contro l'imperatore. Elisabetta deve scoprire di chi si può fidare e qual è il prezzo da pagare per essere una vera imperatrice e un esempio di speranza per il popolo.

Quando esce The Empress su Netflix

The Empress farà il suo debutto sul catalogo Netflix il prossimo 29 settembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.