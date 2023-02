The English, il trailer della miniserie western con Emily Blunt

Dopo l'uscita dello scorso novembre su BBC (nel Regno Unito) e Prime Video (negli USA), arriva anche in Italia la serie tv western, prodotta appunto da BBC e Amazon, The English. Ma non uscirà su Prime, bensì su Paramount+ (che sul genere western può vantare Yellowstone e relativi prequel). Di seguito tutte le informazioni e il trailer della miniserie.

Quando esce The English

La nuova serie originale interpretata da Emily Blunt sarà disponibile sul servizio di streaming di Paramount a partire da mercoledì 8 marzo, con tutti i sei episodi.

Il cast di The English

The English è un western epico con protagonisti Emily Blunt (A Quiet Place, Sicario, Jungle Cruise) e Chaske Spencer (The Twilight Saga, Banshee) ed è scritto e diretto da Hugo Blick (The Honourable Woman, Black Earth Rising).

Tra gli interpreti anche Rafe Spall nel ruolo di David Melmont; Tom Hughes nel ruolo di Thomas Trafford; Ciarán Hinds nel ruolo di Richard M Watts e Toby Jones nel ruolo di Sebold Cusk.

La serie è prodotta dalla casa di produzione Drama Republic per BBC Two e BBC iPlayer nel Regno Unito, e Prime Video negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, in associazione con All3Media international.

Colin Wratten è produttore; co-Produttore è Daniel Toland; Arnau Valls Colomer è il direttore della fotografia; Phoebe de Gaye, costumista; Lesley Lamont-Fisher è Hair and Make-Up Designer mentre Chris Roope è Production Designer; il compositore è Federico Jusid.

Di cosa parla The English

La serie prende i temi centrali dell'identità e della vendetta per raccontare una parabola unica e avvincente sulla razza, il potere e l'amore. Un'aristocratica inglese, Lady Cornelia Locke, interpretata da Emily Blunt, e un ex scout di cavalleria di Pawnee, Eli Whipp (Chaske Spencer), si incontrano nel 1890 in America centrale per attraversare un territorio violento costruito sui sogni e sul sangue.

Cornelia vuole vendicarsi dell'uomo che considera responsabile della morte del figlio e convince Eli Whipp a lasciarla viaggiare con lui, il quale scopre che la ragazza è molto più capace e intraprendente in materia di sopravvivenza di quanto ci si potesse aspettare.

Entrambi hanno un chiaro senso del loro destino, ma nessuno dei due è consapevole che esso è radicato in un passato comune. Devono affrontare ostacoli sempre più terrificanti che li metteranno a dura prova, fisicamente e psicologicamente. Ma ogni ostacolo li avvicina alla loro destinazione finale, la nuova città di Hoxem, Wyoming.

È qui che, dopo un'indagine da parte dello sceriffo locale Robert Marshall (Stephen Rea) e della giovane vedova Martha Myers (Valerie Pachner) su una serie di bizzarri e macabri omicidi irrisolti, si comprenderà veramente tutta la portata della loro storia intrecciata e si affronterà il futuro che dovranno vivere.

Il trailer di The English

Qui sotto il trailer della serie, in inglese (da Prime Video USA).