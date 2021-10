"The Expanse", in arrivo su Prime Video la stagione finale della serie tv

Ci siamo: a sei anni dal debutto sul canale via cavo statunitense Syfy, e tre anni e mezzo dopo che Jeff Bezos in persona ha deciso di acquistarne i diritti per Amazon in seguito alla cancellazione dello show al termine della terza stagione, arriva alla sesta e ultima stagione The Expanse, la serie tv ispirata ai libri di James S. A. Corey (pseudonimo di Daniel Abraham e Ty Franck).

L'annuncio è stato fatto dal cast e dagli executive producer durante il panel della serie al Metaverse del Comic Con di New York, in cui Amazon Prime Video ha presentato le ultime novità degli studios. Ecco il trailer e le anticipazioni di The Expanse 6.

Quando esce The Expanse 6 su Prime Video

The Expanse 6, stagione conclusiva della serie composta da 6 episodi, debutterà su Prime Video venerdì 10 dicembre con il primo episodio: successivamente, uscirà un nuovo episodio ogni venerdì, fino alla puntata finale del 14 gennaio 2022.

Di cosa parla The Expanse 6

La sesta e ultima stagione di The Expanse riprende con il sistema solare in guerra, mentre Marco Inaros e la sua Free Navy continuano a lanciare devastanti attacchi asteroidi sulla Terra e su Marte. Mentre le tensioni di guerra e le perdite di quota minacciano di dividere l'equipaggio della Rocinante, Chrisjen Avasarala compie una mossa audace e invia l'ex Marine Marziano Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Nel frattempo, nella Cintura degli Asteroidi, Drummer e ciò che è rimasto della sua famiglia sono in fuga dopo aver tradito Marco. E su un lontano pianeta oltre gli Anelli, inizia a sorgere un nuovo potere.

Il cast dell'ultima stagione di The Expanse

Come abbiamo scritto nella spiegazione del finale della scorsa stagione, la serie ha detto addio ad Alex Kamal in seguito alle accuse rivolte all'attore Cas Anvar.

Nel cast della stagione finale della serie ci sono Steven Strait (James Holden), Dominique Tipper (Naomi Nagata), Wes Chatham (Amos Burton), Shohreh Aghdashloo (Chrisjen Avasarala), Cara Gee (Camina Drummer), Frankie Adams (Bobbie Draper), Keon Alexander (Marco Inaros), Nadine Nicole (Clarissa Mao) e Jasai Chase Owens (Filip Inaros).

Il teaser trailer di The Expanse 6

Ed ecco il video del primo teaser trailer ufficiale di The Expanse 6, in cui vediamo Holden, Naomi e i nostri eroi in preda al dolore, mentre Marco Inaros sembra sempre più esaltato dalla sua furia omicida.