The Ferragnez avrà una seconda stagione? Quello che sappiamo sullo show di Prime Video

Il 9 dicembre sono usciti su Amazon Prime Video i primi 5 episodi su 8 totali di The Ferragnez, lo show dedicato alla coppia più popolare dell'Italia del XXI secolo. Ma gli spettatori non hanno avuto neanche il tempo di vedere le prime scene che già è arrivato un annuncio semi-ufficiale: The Ferragnez avrà una seconda stagione.

A rivelarlo è stato Fedez in una diretta Instagram sul proprio canale dell'8 dicembre. Ecco tutto quello che c'è da sapere su The Ferragnez 2.

Quando esce The Ferragnez 2 su Prime Video?

Ovviamente, al momento non ci sono ancora informazioni sulla data di uscita della seconda stagione dello show. Ma volendo fare un pronostico, possiamo ipotizzare che The Ferragnez 2 uscirà su Amazon a fine 2022, un anno dopo la prima edizione.

In attesa di aggiornamenti, possiamo però dire che proprio l'8 dicembre 2021, stando a quanto riferito da Fedez, c'è stata la prima riunione della coppia con il proprio staff e quello di Prime Video per la seconda stagione.

Cosa vedremo in The Ferragnez 2?

A questa domanda possiamo già dare una risposta più precisa, o meglio riferire le informazioni comunicate da Fedez. L'artista, infatti, ha annunciato un particolare che può stuzzicare la fantasia dei fan.

The Ferragnez 2, infatti, sarà ambientata in un Paese straniero in cui Chiara Ferragni e Fedez dovranno parlare inglese. Per ora non ci sono notizie precise - sarà negli USA? Nel Regno Unito? In Australia? In un Paese non anglofono, per esempio Dubai? - ma ve le comunicheremo non appena ci saranno maggiori informazioni.

Ora non resta che guardare la prima stagione di The Ferragnez su Amazon Prime Video.