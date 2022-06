The Ferragnez 2, le cose da sapere sulla nuova stagione dello show Prime Video

Non si può dire che sia una sorpresa, visto che Fedez lo aveva anticipato già il giorno dell'uscita della prima stagione, ma adesso è ufficiale: The Ferragnez 2 si fa, lo show a puntate di Prime Video dedicato alla famiglia più celebre d'Italia avrà una seconda stagione. Ecco tutte le informazioni su The Ferragnez 2, che aggiorneremo man mano che arriveranno novità.

L'annuncio di Amazon Prime Video

Prime Video ha annunciato oggi il ritorno dello show non-fiction italiano Original The Ferragnez – La serie, che per la seconda stagione riporta sullo schermo l’imprenditrice digitale e icona della moda Chiara Ferragni e il poliedrico artista Fedez, per raccontare il loro mondo professionale e privato, e la loro famiglia, oltre che con il primogenito Leone, ora anche con la piccola Vittoria.

Quando esce The Ferragnez 2

La seconda stagione di The Ferragnez – La serie, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo nel 2023.

Cosa vedremo in The Ferragnez 2

I protagonisti dello show non hanno certo bisogno di presentazioni. Guardiamo invece alle anticipazioni sulla seconda stagione. Pubblico e fan hanno imparato a conoscere Chiara e Federico oltre i social, grazie ad un accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità in un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme.

Ora Chiara Ferragni e Fedez tornano dopo il successo della prima stagione, per raccontare nuove sfide e nuovi traguardi, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori, accettando ancora una volta con coraggio di mettersi a nudo, scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa.

"Spero che la seconda stagione di questa serie cosí intima per noi possa essere d’esempio a tutti coloro che attraverso la terapia provano a migliorare se stessi e il proprio rapporto di coppia", ha spiegato Chiara Ferragni. "Il nostro vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo, dove proviamo a raccontare il nostro aspetto umano piú privato e spontaneo fatto anche di debolezze e sfide personali".

"Spero che la seconda stagione possa ispirare esattamente come la prima, in cui abbiamo cercato di normalizzare il tema della psicanalisi e della terapia e coincide con un periodo molto significativo delle nostre vite" ha aggiunto Fedez. "Sono contento di avere questa opportunità, far sentire meno sole persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze e mi auguro che in qualche modo le possa incoraggiare ad affrontare il futuro".

La seconda stagione di The Ferragnez – La serie prosegue la collaborazione tra la coppia e Prime Video, dopo una prima stagione di grande successo uscita a dicembre 2021: Fedez è brand ambassador di Prime Video in Italia, il primo a rivestire questa carica in Europa, oltre ad essere stato uno dei fuggitivi di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1, primo show Original italiano, e arbitro e conduttore di LOL: Chi ride è fuori S1 e S2; mentre Chiara è stata una dei giudici della prima stagione di Making The Cut, fashion contest condotto da Heidi Klum e Tim Gunn, e protagonista del documentario Chiara Ferragni Unposted, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 e disponibile in esclusiva su Prime Video.

Il primo "teaser" di The Ferragnez 2

E fa sorridere il video pubblicato su Instagram da Amazon Prime Video Italia, in cui la siglia della prima stagione è modificata per annunciare la stagione 2, e viene "pronunciata" ("cantata" è un parolone) da una voce automatica.