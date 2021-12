Quello che abbiamo scoperto guardando i primi 5 episodi di The Ferragnez su Prime Video

Il 9 dicembre sono usciti su Amazon Prime Video i primi cinque episodi su otto di The Ferragnez, lo show Amazon Original che ci mostra la vita di tutti i giorni della coppia più popolare d'Italia, quella composta da Chiara Ferragni e Fedez.

La serie era molto attesa soprattutto dai milioni di fan dei due, e forse ancor di più dai loro detrattori. Noi non ci collochiamo né tra i primi né tantomeno tra i secondi, ma spinti dalla curiosità (e dal dovere professionale) abbiamo visto la prima parte di The Ferragnez. E quindi ecco la nostra recensione.

Com'è fatto The Ferragnez

Dalla primissima scena, girata presumibilmente a inizio 2021, lo show mostra molto chiaramente la sua struttura narrativa. I coniugi entrano nello studio di uno psicoterapeuta di Milano che si chiama Leone Bahur. Lo psicologo (che curiosamente si chiama come il primo figlio della coppia) li accoglie e chiede cosa li ha portati da lui.

E subito abbiamo un primo quadro delle due personalità: Fedez è negativo, Chiara è positiva; Fedez ama stare da solo, Chiara vuole stare in mezzo alle persone; Fedez preferisce riposarsi, Chiara non sta mai ferma.

I due si raccontano così allo psicologo, e in effetti è così che li vediamo nelle loro interazioni quotidiane. Da "profani" della ferragnezismo, abbiamo scoperto quindi due persone molto diverse, forse troppo diverse, che però nonostante le loro differenze si amano sinceramente, al punto da sopportare i fastidi che reciprocamente e (quasi sempre) involontariamente si infliggono.

il mondo il mondo

di Chiara di Fedez #TheFerragnezLaSerie pic.twitter.com/4ogL0Z7g4V — Spugna ansiosa ❄🎅 (@Giusy_Ultimo) December 10, 2021

E se su quasi ogni aspetto della loro convivenza i due discutono da punti di vista molto lontani, con il figlio Leone e con la (all'epoca) futura figlia Vittoria la vicinanza tra i due è totale, ma allo stesso tempo assolutamente autentica.

Nei primi cinque episodi abbiamo quindi assistito a un periodo molto delicato per la coppia, dall'inizio della gravidanza alla travagliata partecipazione di Fedez a Sanremo insieme a Francesca Michielin, e la struttura delle sedute dal dottor Bahur consente da un lato di raccontare anche agli spettatori le sensazioni e i sentimenti più intimi dei due, dall'altro di accomopagnare i Ferragnez in un percorso di conoscenza reciproca molto profonda.

Vi invitiamo a guardare il trailer ufficiale di The Ferragnez

Cosa vedremo negli episodi finali di Ferragnez

Negli ultimi tre episodi, di cui sono state mostrate alcune immagini in un bus speciale che ha girato per Milano nella giornata di sabato 11 dicembre, assisteremo quindi alla nascita di Vittoria e all'inizio di un nuovo capitolo nella vita della famiglia Lucia-Ferragni.

Quando escono le prossime puntate di The Ferragnez

Mentre qualche giorno fa Fedez ha già confermato che lo show avrà una seconda stagione ancora da girare, l'attesa è ora per l'uscita degli ultimi 3 episodi di The Ferragnez.

Le puntate 6, 7 e 8 che concludono lo show usciranno su Amazon Prime Video giovedì 16 dicembre (e chissà se c'entra il numerologo di Fedez o se è solo una coincidenza che escano un giorno prima di venerdì 17).

Perché ci è piaciuto The Ferragnez

Lo diciamo subito: siamo piacevolmente sorpresi sia dalla qualità della produzione, sia dal modo in cui i due protagonisti si raccontano sullo schermo. In uno show del genere, i rischi sono tantissimi ed elevatissimi: c'è il rischio di un racconto falso e inverosimile, quello di mostrare aspetti spregevoli del carattere dei protagonisti, e quello - il peggiore di tutti - di annoiare a morte gli spettatori.

Io come Fedez quando mi costringono a dire Ti Voglio Bene #theferragnezlaserie pic.twitter.com/vIiXKaIgez — Ab🌈 (@orabuttoungrido) December 9, 2021

The Ferragnez, invece, scivola via in leggerezza, catturando al contempo l'attenzione anche di chi - come chi scrive questa recensione - non ha mai seguito nessuna delle due parti della coppia. Merito di un racconto chiaro e sincero, così sincero che è facile riconoscersi in Chiara o in Fedez quando si raccontano a un professionista dell'ascolto.

Le ansie dell'una, la diffidenza dell'altro, i sorrisi, le ombre, gli errori, la consapevolezza di vivere in "una bolla di bambagia": i Ferragnez non si nascondono, neanche quando forse sarebbe il caso (certi commenti coprolalici di Fedez e la performance camora di Chiara in Shallow) e alla fine, per quanto ci riguarda, ci è stato impossibile non provare per loro un'istintiva simpatia. Oltre all'ammirazione per come Amazon ha confezionato questo show.

Voto: 7.5