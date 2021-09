The Ferragnez, su Prime Video arriva la serie sulla coppia più famosa d'Italia

Un annuncio a sorpresa di Amazon scuote questo lunedì di settembre: su Prime Video a fine anno arriva The Ferragnez, la serie show dedicata a Chiara Ferragni, Fedez e la loro famiglia.

Ecco tutto quello che c'è da sapere - aggiornato in tempo reale - su The Ferragnez, la produzione Amazon che ci mostrerà la vita di Chiara Ferragni e Fedez.

Quando esce The Ferragnez su Prime Video

La serie in otto episodi, prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo da dicembre 2021

The Ferragnez, la presentazione di Amazon

Amazon Prime Video ha annunciato lunedì 20 settembre il nuovo show non-fiction italiano Amazon Original The Ferragnez – La serie, che ha per protagonista la giovane coppia più celebre del panorama contemporaneo: Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 24 milioni di follower su Instagram, incoronata da Forbes "Most Powerful Fashion Influencer" a livello globale; e Fedez, artista poliedrico con all'attivo oltre 60 dischi di platino e 12 milioni di follower su Instagram, già protagonista di Celebrity Hunted – Caccia all'Uomo S1 e host del grande successo LOL – Chi ride è fuori.

Cosa vedremo in The Ferragnez su Prime

La coppia, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram, con cui ha condiviso i momenti più importanti della sua storia. Ora, grazie al docu-reality Amazon Original The Ferragnez – La serie, il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della loro quotidianità, scoprendo la loro famiglia come non l'hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme - fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 - con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

Grazie a uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa. Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.

The Ferragnez, l'entusiasmo dei protagonisti

"L'ultimo anno è stato denso di emozioni sia nel campo professionale di entrambi sia per la nostra vita come famiglia", hanno dichiarato Chiara Ferragni e Fedez. "L'Ambrogino d'Oro, il Festival di Sanremo, la nascita di Vittoria, la pandemia che sta continuando a modificare la routine di tutti noi. Una serie di eventi che, con pesi e modalità diverse, hanno inevitabilmente segnato la nostra quotidianità e che ci hanno permesso di prenderci del tempo per lavorare su noi stessi come coppia e come famiglia. È stato un anno che difficilmente dimenticheremo."

La serie è un'ulteriore conferma della stretta collaborazione tra la coppia e Amazon Prime Video: Fedez è social brand ambassador di Prime Video in Italia, il primo a rivestire questa carica in Europa, oltre ad essere stato uno dei fuggitivi di Celebrity Hunted – Caccia all'Uomo S1, primo show Amazon Original italiano, e arbitro e conduttore di LOL: Chi ride è fuori; mentre Chiara è stata una dei giudici della prima stagione di Making The Cut, fashion contest Amazon Original condotto da Heidi Klum e Tim Gunn, ed è protagonista del documentario Chiara Ferragni Unposted, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 e disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video.