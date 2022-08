The Girl in the Mirror: cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova serie spagnola di Netflix

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie horror spagnola, lanciata nel bel mezzo dell'estate. Si tratta di The Girl in the Mirror, un dramma dai toni horror e mistery che racconta, in dieci episodi, la storia di Alma, l'unica sopravvissuta a un incidente in autobus dove quasi tutti i suoi amici muoiono che si ritrova senza memoria e alle prese con strane visioni paranormali. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su questa nuova serie Netflix e quando potremo trovarla sul catalogo della piattaforma di streaming.

Qui il trailer di The Girl in the Mirror

The Girl in the Mirror: la trama

Dopo essere sopravvissuta a un incidente d'autobus in cui muoiono quasi tutti i suoi compagni di classe, Alma si sveglia in ospedale senza memoria dell'incidente né del suo passato. La sua casa trabocca di ricordi che non le appartengono, mentre l'amnesia e il trauma le provocano terrori notturni e visioni che non riesce a spiegare. Con l'aiuto dei suoi genitori e degli amici che sono ormai dei perfetti estranei per lei, cercherà di scoprire i misteri che circondano l'incidente e si batterà per riavere la sua identità e la sua vita.

Quando esce The Girl in the Mirror su Netflix

The Girl in the Mirror farà il suo debutto sul catalogo della piattaforma di streaming il prossimo 19 agosto in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.